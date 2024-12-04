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04.12.2024, 10:33

Массовая блокировка банковских счетов: что важно знать казахстанцам, разъяснили в КГД

Новости Казахстана 0 518

В Комитете государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана сегодня, 4 декабря, разъяснили ситуацию с массовой блокировкой счетов у физических лиц, сообщает Zakon.kz.

Фото: ombudsman92.ru
Фото: ombudsman92.ru

В ведомстве напомнили, что в 2024 году в стране завершился третий этап всеобщего декларирования. Впервые в рамках этой инициативы бизнесмены – руководители, учредители и участники юридических лиц, а также индивидуальные предприниматели – задекларировали свои активы как в Казахстане, так и за рубежом, подав "входную" декларацию по форме 250.00.

Кроме того, казахстанцы, которые ранее вступили в систему всеобщего декларирования, представили ежегодные декларации о доходах и имуществе по форме 270.00.

"Срок подачи деклараций был установлен в текущем году с 1 января по 16 сентября 2024 года, что составило 8,5 месяцев. В течение этого времени органы государственных доходов активно информировали декларантов через СМИ, SMS-сообщения и другие каналы о необходимости подачи деклараций. Несмотря на информационную поддержку, некоторые налогоплательщики не подали декларации в установленный срок. В таких случаях налоговые органы направляют физическим лицам уведомление о непредставлении налоговой отчетности в срок, установленный налоговым законодательством, предоставляя дополнительно 30 рабочих дней для устранения нарушений. Таким образом, гражданам было предоставлено 10 месяцев для подачи декларации".Пресс-служба КГД

Как подчеркнули в комитете, декларации считаются непредставленными, если в них отсутствуют ключевые данные, такие как код налогового органа, налоговый период или дата составления декларации, либо если декларация получила статус "Отказ в обработке". В таких случаях налогоплательщики могут самостоятельно устранить нарушение, отозвав декларацию методом изменения и подать исправленную.

"Важно отметить, что приостановление расходных операций по банковским счетам распространяется только на индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой (ст. 118 Налогового кодекса РК). Для граждан, не успевших подать своевременно декларацию, предусмотрена административная ответственность, на первый раз в виде предупреждения. После устранения нарушений расходные операции по банковским счетам возобновляются не позднее одного рабочего дня".Пресс-служба КГД

По данным ведомства, из 4,8 млн человек, обязанных представить декларации по всеобщему декларированию, за непредставление декларации органами государственных доходов приостановлены расходные операции по банковским счетам у 68,3 тыс. индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, что составило 1,4%.

"На сегодняшний день более 17,5 тыс. налогоплательщикам или 26% от общего числа выставленных распоряжений, устранившим нарушения, разблокированы банковские счета", – заключили в пресс-службе КГД.

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