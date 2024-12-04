Посылки и письма в Казахстане разрешат забирать третьим лицам

Сегодня в первом чтении Мажилис внес изменения и дополнения в закон "О почте". Что изменится в работе почтовых операторов, рассказала депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Одним из нововведений, по словам депутата, станет то, что забирать посылки из "Казпочты" разрешат третьим лицам.

"Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего ПИН-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товаров из маркетплейсов в почтовое отделение и на дом. Во-вторых, законопроектом предусматривается порядок размещения и использования почтамтов для приема посылок. Эта норма необходима для их размещения в объектах кондоминиума", - рассказала Смышляева.

Кроме того, проект закона предусматривает исключение устаревших и невостребованных почтовых услуг, таких как отправка почтовых карточек и бандеролей.