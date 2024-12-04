Посылки и письма в Казахстане разрешат забирать третьим лицам

Сегодня в первом чтении Мажилис внес изменения и дополнения в закон "О почте". Что изменится в работе почтовых операторов, рассказала депутат Екатерина Смышляева, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Одним из нововведений, по словам депутата, станет то, что забирать посылки из "Казпочты" разрешат третьим лицам.
"Благодаря цифровым технологиям при наличии соответствующего ПИН-кода или QR-кода предоставляется возможность приема почты третьими лицами. Это также упрощает доставку товаров из маркетплейсов в почтовое отделение и на дом. Во-вторых, законопроектом предусматривается порядок размещения и использования почтамтов для приема посылок. Эта норма необходима для их размещения в объектах кондоминиума", - рассказала Смышляева.
Кроме того, проект закона предусматривает исключение устаревших и невостребованных почтовых услуг, таких как отправка почтовых карточек и бандеролей.
"Сокращается срок хранения невостребованной корреспонденции. Отменяются устаревшие нормы по почтовой инфраструктуре. Также ряд норм направлен на развитие рынка почтовой связи и уточнение полномочий регулятора в данной сфере", - заключила депутат.
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