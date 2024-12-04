Казахстанец пытался заживо сжечь девушку в России

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Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Тульской области, инцидент произошел в ночь с 31 ноября на 1 декабря. Подозреваемый находился на кухне общежития на улице Строителей вместе со своей соседкой. Во время разговора между ними вспыхнул конфликт.

В какой-то момент мужчина ударил женщину и толкнул ее, из-за чего та ударилась о стену. После этого он ушел, но вскоре вернулся с канистрой бензина. Злоумышленник облил бензином входную дверь комнаты соседки и поджег ее. Пожар удалось ликвидировать вовремя, и никто не пострадал.

Подозреваемого задержали, ему предъявили обвинение. Сейчас следственные органы выясняют все детали произошедшего. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.