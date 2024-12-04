18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.17
550.06
4.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.12.2024, 15:14

Перуашев чиновникам: Вы вымогаете под видом штрафов и строите какой-то Штрафстан

Новости Казахстана 0 436

Астана. 4 декабря. КазТАГ – Депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев выступил против законопроекта о внесении изменений касательно штрафов в Кодекс «Об административных правонарушениях», обвинив чиновников в вымогательствах у бизнеса под видом штрафов и заявив о том, что они строят «какой-то Штрафстан», передает корреспондент агентства.

Фото с сайта kaztag.kz
Фото с сайта kaztag.kz

«Вы вымогаете под видом штрафов, а некачественные товары остаются в обороте. Отсюда и требования молодежи «Жаңа адамдар» против просроченных товаров. Мне за вас стыдно, господа чиновники минюста, минторговли, минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из теплых кабинетов, встаньте на место предпринимателей того же потребителя. Вы строите какой-то Штрафстан. А фракция «Ақ жол» предлагает строить нормальную и сбалансированную рыночную экономику. И мы будем ставить такие предложения снова и снова, пока не добьемся правильных решений. А сегодня фракция «Ақ жол» голосует против этого законопроекта», - сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

Он напомнил, что депутаты демпартии «Ақ жол» при обсуждении данного законопроекта направили ряд поправок по сокращению в три-пять раз несоразмерно тяжелых для предпринимателей штрафов.

«К сожалению, партия власти на рабочей группе и другие фракции на бюро мажилиса, ссылаясь на мнение госорганов, выступили за сохранение нынешних огромных штрафов. Аргументы простые, что штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей. Между тем, за время обсуждения этого законопроекта во фракцию «Ақ жол» поступили обращения от более 2 тыс. предпринимателей с просьбой о снижении штрафов и с объяснением о том, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств, потому что магазину проще отдать проверяющему Т100 тыс., чем платить Т700 тыс. за ошибку в ценнике, например. Поэтому неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса. Только вчера на Telegram-канале Egov.Press выложили голосовые поручения полиции, чтобы на каждом участке оформляли не менее 200 протоколов по разным статьям этого самого КоАП. Вот наглядный пример, как используются такие несуразные штрафы. И сегодня 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы», - заявил парламентарий.

По его словам, «наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать, что регуляторная политика включает не только наказание, но и стимулирование».

«А когда ссылаются на защиту потребителей, то рассуждают, как небожители, которые живут в другом мире и не знают, как работает малый и средний бизнес. Если у магазинчика у дома дневная прибыль Т30-50 тыс., а ему предъявляют штраф в Т100 тыс., то откуда, по-вашему, он возьмет эти деньги? Только повысив цену на свои товары и переложив этот штраф на покупателей. Особенно, когда такие штрафы становятся постоянными, а предприниматели сообщают именно об этом. Поэтому несоразмерно огромные штрафы на самом деле не защищают потребителей, а раскручивают инфляцию в дополнение к слепой политике Нацбанка и скачущему курсу доллара», - сказал мажилисмен.

Как отметил депутат, «нужен баланс, соразмерность наказания и тяжести проступка – это один из главных принципов права».

«Профилактика нарушений и защита потребителя работает только тогда, когда штрафы соразмерны тяжести нарушений, а не когда за ошибку в ценнике на картошку ценой Т200 штрафуют на Т200 тыс. Если за некачественный товар не просто штрафуют, но и изымают его с продажи, а у нас процедуры отзыва и изъятия не работают, уважаемые проверяющие, о чем мы говорим с 2018 года», - сказал Перуашев.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...