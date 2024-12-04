Перуашев чиновникам: Вы вымогаете под видом штрафов и строите какой-то Штрафстан

Астана. 4 декабря. КазТАГ – Депутат мажилиса от фракции «Ақ жол» Азат Перуашев выступил против законопроекта о внесении изменений касательно штрафов в Кодекс «Об административных правонарушениях», обвинив чиновников в вымогательствах у бизнеса под видом штрафов и заявив о том, что они строят «какой-то Штрафстан», передает корреспондент агентства.

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«Вы вымогаете под видом штрафов, а некачественные товары остаются в обороте. Отсюда и требования молодежи «Жаңа адамдар» против просроченных товаров. Мне за вас стыдно, господа чиновники минюста, минторговли, минздрава и других министерств. Выйдите хотя бы раз из теплых кабинетов, встаньте на место предпринимателей того же потребителя. Вы строите какой-то Штрафстан. А фракция «Ақ жол» предлагает строить нормальную и сбалансированную рыночную экономику. И мы будем ставить такие предложения снова и снова, пока не добьемся правильных решений. А сегодня фракция «Ақ жол» голосует против этого законопроекта», - сказал Перуашев на заседании мажилиса в среду.

Он напомнил, что депутаты демпартии «Ақ жол» при обсуждении данного законопроекта направили ряд поправок по сокращению в три-пять раз несоразмерно тяжелых для предпринимателей штрафов.

«К сожалению, партия власти на рабочей группе и другие фракции на бюро мажилиса, ссылаясь на мнение госорганов, выступили за сохранение нынешних огромных штрафов. Аргументы простые, что штрафы нужны для профилактики нарушений и для защиты интересов потребителей. Между тем, за время обсуждения этого законопроекта во фракцию «Ақ жол» поступили обращения от более 2 тыс. предпринимателей с просьбой о снижении штрафов и с объяснением о том, что их несоразмерность служит не для профилактики, а для вымогательств, потому что магазину проще отдать проверяющему Т100 тыс., чем платить Т700 тыс. за ошибку в ценнике, например. Поэтому неадекватно огромные штрафы сегодня стали использоваться не для профилактики, а для шантажа бизнеса. Только вчера на Telegram-канале Egov.Press выложили голосовые поручения полиции, чтобы на каждом участке оформляли не менее 200 протоколов по разным статьям этого самого КоАП. Вот наглядный пример, как используются такие несуразные штрафы. И сегодня 80% поправок в законы носят репрессивный характер. Штрафы, штрафы, штрафы», - заявил парламентарий.

По его словам, «наши чиновники забыли, что государство должно не только штрафовать, но и подсказывать, что регуляторная политика включает не только наказание, но и стимулирование».

«А когда ссылаются на защиту потребителей, то рассуждают, как небожители, которые живут в другом мире и не знают, как работает малый и средний бизнес. Если у магазинчика у дома дневная прибыль Т30-50 тыс., а ему предъявляют штраф в Т100 тыс., то откуда, по-вашему, он возьмет эти деньги? Только повысив цену на свои товары и переложив этот штраф на покупателей. Особенно, когда такие штрафы становятся постоянными, а предприниматели сообщают именно об этом. Поэтому несоразмерно огромные штрафы на самом деле не защищают потребителей, а раскручивают инфляцию в дополнение к слепой политике Нацбанка и скачущему курсу доллара», - сказал мажилисмен.

Как отметил депутат, «нужен баланс, соразмерность наказания и тяжести проступка – это один из главных принципов права».