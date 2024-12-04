Угнал за несколько минут: пьяный посетитель уехал из кафе в Астане на чужой машине (видео)

В Астане на 15 суток арестовали мужчину, который пьяным уехал на чужой машине из кафе, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный медиапортал МВД Polisia.kz .

Кадр из видео: Polisia.kz

По информации МВД, полицейские Астаны задержали пьяного мужчину, который уехал на чужом автомобиле после отдыха в кафе.

"Выйдя из заведения, злоумышленник заметил машину с включенными фарами, оставленную с незапертыми дверями. Не раздумывая, он сел за руль и уехал. Как выяснилось, владелец автомобиля припарковал свою машину перед зданием и, вместе с девушкой, зашел внутрь.

Однако всего через несколько минут, выйдя на улицу, он обнаружил, что автомобиля нет. Астанчанин незамедлительно обратился в полицию. Операторы ЦОУ установили местонахождение угнанного автомобиля, патрульные оперативно задержали 39-летнего угонщика. При проверке выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту угона", - сообщили в полиции.

Также сообщается, что задержанный понес ответственность за пьяное вождение: суд вынес решение об аресте на 15 суток.