Арест счетов фонда “НеМолчи.kz“ объяснили в МВД

В Министерстве внутренних дел объяснили арест счетов общественного фонда “НеМолчи.kz“, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Как сообщили в МВД, в отношении руководителя фонда "НеМолчи.kz" Динары Смаиловой (Дины Тансари) расследовалось шесть уголовных дел, два из которых - по фактам мошенничеств. 27 декабря прошлого года с учетом добытых доказательств Смаиловой предъявлено обвинение и она объявлена в розыск.

"В ходе расследования установлены факты ложных публикаций и незаконного сбора денег на счет гражданского супруга Смаиловой в нарушение требований законодательства, которые в последующем использовались в личных целях. Так, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram она разместила 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Грузии", - говорится в сообщении МВД.

Также в полиции напомнили, что по закону общественный фонд обязан проводить ежегодные аудиторские проверки, результаты которых должны освещаться в СМИ для обеспечения прозрачности своей деятельности. Однако с момента создания общественного фонда его аудиторская проверка не осуществлялась, данные не публиковались, в связи с чем следственный орган назначил аудиторское исследование его деятельности.

"Аудиторская проверка установила, что на личный счет гражданского супруга Д. Смаиловой было совершено более 7 тысяч транзакций на сумму 56 миллионов 123 тысячи тенге. Из этой суммы ревизоры подтверждают оплату услуг адвокатов потерпевших на 5 миллионов 608 тысяч тенге, оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда (магазины, рестораны, "Кофе-бумы", гостиницы, аптеки, счета родственников и так далее)", - заявили в МВД.

По этим и другим фактам проводятся досудебные расследования по факту мошенничества. Для обеспечения требований норм уголовно-процессуального кодекса в части конфискации имущества на счета фонда наложены аресты.

Ранее сообщалось, что в фонде “НеМолчи.kz“ заявили о блокировке счетов.

Напомним, в декабре 2023 года главу фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари (Смаилову) объявили в розыск. Информация появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры. Розыском занимается управление полиции Усть-Каменогорска. Ранее сообщалось, что Дина Тансари подозревается в мошенничестве.