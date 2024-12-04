18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
523.17
550.06
4.93
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
04.12.2024, 17:23

Арест счетов фонда “НеМолчи.kz“ объяснили в МВД

Новости Казахстана 0 350

В Министерстве внутренних дел объяснили арест счетов общественного фонда “НеМолчи.kz“, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Как сообщили в МВД, в отношении руководителя фонда "НеМолчи.kz" Динары Смаиловой (Дины Тансари) расследовалось шесть уголовных дел, два из которых - по фактам мошенничеств. 27 декабря прошлого года с учетом добытых доказательств Смаиловой предъявлено обвинение и она объявлена в розыск.

"В ходе расследования установлены факты ложных публикаций и незаконного сбора денег на счет гражданского супруга Смаиловой в нарушение требований законодательства, которые в последующем использовались в личных целях. Так, с 2021 года Смаилова, находясь за пределами Казахстана, регулярно объявляла сбор денег якобы для оказания помощи жертвам насилия. К примеру, только с 1 по 21 февраля 2024 года в социальной сети Instagram она разместила 10 публикаций с просьбой оказать материальную поддержку фонду донатами с указанием счета ее гражданского супруга в Казахстане и банковского счета в Грузии", - говорится в сообщении МВД.

Также в полиции напомнили, что по закону общественный фонд обязан проводить ежегодные аудиторские проверки, результаты которых должны освещаться в СМИ для обеспечения прозрачности своей деятельности. Однако с момента создания общественного фонда его аудиторская проверка не осуществлялась, данные не публиковались, в связи с чем следственный орган назначил аудиторское исследование его деятельности.

"Аудиторская проверка установила, что на личный счет гражданского супруга Д. Смаиловой было совершено более 7 тысяч транзакций на сумму 56 миллионов 123 тысячи тенге. Из этой суммы ревизоры подтверждают оплату услуг адвокатов потерпевших на 5 миллионов 608 тысяч тенге, оставшаяся сумма потрачена на нужды, не связанные с деятельностью фонда (магазины, рестораны, "Кофе-бумы", гостиницы, аптеки, счета родственников и так далее)", - заявили в МВД.

По этим и другим фактам проводятся досудебные расследования по факту мошенничества. Для обеспечения требований норм уголовно-процессуального кодекса в части конфискации имущества на счета фонда наложены аресты.

Ранее сообщалось, что в фонде “НеМолчи.kz“ заявили о блокировке счетов.

Напомним, в декабре 2023 года главу фонда "НеМолчи.kz" Дину Тансари (Смаилову) объявили в розыск. Информация появилась на портале органов правовой статистики и специальных учетов Генпрокуратуры. Розыском занимается управление полиции Усть-Каменогорска. Ранее сообщалось, что Дина Тансари подозревается в мошенничестве.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...