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04.12.2024, 17:53

ОЭСР провела 5-й раунд мониторинга законодательства Казахстана по борьбе с коррупцией

Новости Казахстана 0 339

Презентация результатов оценки Антикоррупционной сети ОЭСР для стран Восточной Европы и Центральной Азии 5-го раунда мониторинга казахстанского законодательства в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, передает eri.kz

Фото с сайта eri.kz
Фото с сайта eri.kz

С 20 по 21 ноября т.г. в г.Астана прошла встреча, посвященная презентации результатов оценки 5-го раунда мониторинга казахстанского законодательства в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией, которая была организована Антикоррупционной сетью Организации экономического сотрудничества и развития для стран Восточной Европы и Центральной Азии (далее - АКС ОЭСР) совместно с Агентством Республики Казахстан по противодействию коррупции.

 

Мероприятие проведено в рамках реализуемого АКС ОЭСР тематического антикоррупционного проекта, целью которого является содействие в повышении качества и эффективности расследования фактов коррупции, а также применения конфискационных мер и санкций.

С казахстанской стороны в обсуждении приняли участие представители Администрации Президента, Агентства по противодействию коррупции, Парламента, Генеральной прокуратуры, Министерства национальной экономики Республики Казахстан и других государственных органов, Института парламентаризма, НПП «Атамекен», а также АО «Институт экономических исследований».

В ходе встречи первого дня отдельными темами экспертной дискуссии стали вопросы введения уголовной ответственности юридических лиц за коррупцию, результаты исследований по вопросам возврата активов, конфискации и санкций по коррупционным делам.

В ходе встречи эксперты ОЭСР представили успешные международные кейсы в части подходов к регулированию ответственности юридических лиц, включая действующую систему административных мер, законодательными инициативами по её усилению, а также альтернативными мерами, направленными на повышение прозрачности и добропорядочности бизнеса.

Участники обсудили дальнейшее совершенствование законодательства с учётом лучших практик стран ОЭСР и национальной специфики.

Второй день был посвящен презентации результатов оценки 5-го раунда мониторинга казахстанского законодательства в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

Эксперты ОЭСР отметили прогресс Казахстана в области противодействия коррупции, в том числе по таким направлениям, как укрепление институциональной основы антикоррупционной политики и развитие правовых механизмов.

Одновременно были выделены аспекты, требующие дальнейшего совершенствования, включая защиту осведомителей, прозрачность государственных закупок, а также укрепление деятельности антикоррупционного органа, независимости прокуратуры и судебных органов.

Кроме того, обсуждены вопросы технической помощи со стороны ОЭСР по реализации их рекомендаций.

Казахстанская сторона выразила благодарность экспертам за глубокий анализ и рекомендации, которые будут учтены при реализации национальной антикоррупционной политики, одним из основных направлений которой является внедрение международных стандартов.

Совместная работа с ОЭСР является важным этапом на пути укрепления правовой системы Казахстана и повышения доверия общества к органам власти.

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