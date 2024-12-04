Машины физлиц продолжат растаможивать под 15%

В Комитете госдоходов заверили, что для граждан с 1 декабря ничего не поменялось, передает kolesa.kz

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Ранее Министерство промышленности РК заявило, что с 1 декабря 2024 года самостоятельный ввоз автомобилей в Казахстан физическим лицам будет разрешён на следующих условиях: раз в год одна новая или бывшая в употреблении машина, по СБКТС, оформленная и растаможенная как товар для личного пользования по специальным ставкам. Для новых авто — от 48 до 54 % от таможенной стоимости.

Всё это вызвало неоднозначную реакцию импортёров. Люди, ожидавшие прибытия машин из-за границы, не знали, по каким ставкам им придётся платить в итоге. Информация о тарифах для личного пользования их попросту пугала.

Прошло два рабочих дня с начала декабря, и как пояснили редакции Kolesa.kz в ККГД МФ РК, пока алгоритмы ввоза автомобилей физическими лицами оставлены без изменений.

В данное время импортёры имеют право оформлять машину по декларации на товары (ДТ), уплачивая 15 % пошлины и 12 % НДС или по пассажирской таможенной декларации (ПТД), отдавая в казну те самые 48–54 %.

Но если учитывать сообщения от Минпрома в ноябре, ситуация может поменяться так же внезапно, как и 18 ноября. Как нам стало известно, в данное время вопросы по порядку ввоза автомобилей физлицами ещё обсуждаются. И к единому мнению в министерствах пока так и не пришли.