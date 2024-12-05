Граждане РК, РФ и Украины создали ОПГ для незаконной добычи золота в Акмолинской области

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны завершено рассмотрение уголовного дела в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной добыче золота на территории Акмолинской области. Об этом 4 декабря сообщили в Главной транспортной прокуратуре РК, передает Zakon.kz.

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Государственным обвинителем установлено, что 12 участников организованной преступной группы занимались незаконной добычей и переработкой золотосодержащей руды, а также кустарным изготовлением ювелирных изделий. Поддельные украшения реализовывались на рынках и в ювелирных магазинах Казахстана.

По данным следствия, преступная схема была организована гражданином Казахстана при участии граждан России и Украины. В результате незаконной деятельности государству причинен ущерб на сумму свыше 250 миллионов тенге.

Суд приговорил фигурантов дела к различным срокам лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.