Токаев утвердил минимальную зарплату, пенсию и МРП на 2025 год

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который определяет размеры минимальной заработной платы, месячного расчетного показателя и минимального размера пенсии на 2024-й год, передает Tengrinews.kz.
Как сообщила пресс-служба Акорды, Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2025 - 2027 годы".
Закон устанавливает с 1 января 2025 года:
Республиканский бюджет на 2025-2027 годы предусматривает доходы в размере 21 триллион 392 миллиардов 54 миллиона 673 тысяч тенге. Затраты - 25 триллионов 193 миллиарда 22 миллиона 392 тысяч тенге.
Также Президент подписал закон "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2025 - 2027 годы".
Тексты законов публикуются в печати.
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