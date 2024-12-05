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05.12.2024, 07:23

Призывник выпал из окна военкомата в Уральске, пытаясь сбежать

Новости Казахстана 0 276

В Уральске 19-летний призывник сорвался с окна третьего этажа областного сборного пункта военкомата, пытаясь сбежать, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на «Мой город».

Фото: Newtimes.kz
Фото: Newtimes.kz

Инцидент произошел в ночь на первое декабря. По словам очевидцев, ночью С. и его друзья попытались бежать, воспользовавшись связанными между собой покрывалами. Однако, сорвавшись с высоты, юноша получил травмы спины. Вскоре его доставили в больницу, где ему предстоит длительное лечение.

Департамент по делам обороны ЗКО подтвердил, что призывник завершил обучение и не имел оснований для отсрочки. При этом указано, что С. отказался явиться по вызову и был доставлен в сборный пункт полицией.

«По данному факту проводится служебное расследование. Департамент направил материалы для возбуждения уголовного дела по статье 387 УК РК («Уклонение от воинской службы»). Сейчас следствие выясняет обстоятельства происшествия», — сообщили в департаменте по делам обороны ЗКО.

По версии департамента, побег совершили трое молодых людей, которые оставили С. на месте происшествия.

«Убежавшие три призывника вернулись в призывной пункт. Что касается дежурного, который присутствовал в момент инцидента, то мы проводим внутреннее служебное расследование. Степень его вины так же будет установлена», — добавили в ведомстве.

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