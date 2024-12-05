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05.12.2024, 07:48

Долги на миллиарды: что происходит с алиментами в Казахстане

Новости Казахстана 0 241

В Министерстве юстиции раскрыли данные о количестве должников по алиментам и размерах их долгов, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Как сообщили в Минюсте, в целом по стране на 1 октября в исполнительном производстве по алиментам находится 322 тысячи дел.

"291 тысяча производств находятся на периодическом взыскании, то есть производства, по которым с должника через бухгалтерию его места работы ежемесячно списываются алиментные платежи. В свою очередь, количество проблемных алиментов составляет 31 тысячу производств на сумму 33 миллиарда тенге", - рассказали в Минюсте.

Таким образом, 9,6 процента из них составляют проблемные алименты.

Больше всего алиментных производств, по данным Минюста, приходится на Туркестанскую область (26 728 дел), Карагандинскую область (23 893), Астану (20 760) и Алматы (18 942). Меньше всего отмечено исполнительных производств о взыскании алиментов в области Улытау (7 735) и Северо-Казахстанской области (9 294).

Среди должников преобладают мужчины - их число составляет 311 тысяч, тогда как женщин - более 11 тысяч.

Также в ведомстве отмечают рост количества проблемных алиментных производств. Их число увеличилось в 1,9 раза - с 16 155 в 2020 году до 31 000 в 2024 году.

"Уполномоченный орган рост проблемных алиментов связывает с активной работой по надлежащему учету производств и по отражению сумм задолженностей по алиментам в Государственной автоматизированной информационной системе исполнительного производства", - пояснили в Минюсте.

Вместе с тем в ведомстве отметили, что раз в год проводятся плановые проверки деятельности частных судисполнителей. Частные судисполнители, допустившие нарушения в рамках исполнительного производства, подвергаются дополнительным внеплановым проверкам. В случае серьезных нарушений, таких как бездействие или непринятие мер принудительного исполнения, они могут быть лишены лицензии или привлечены к уголовной ответственности за злоупотребление полномочиями.

"По данным территориальных органов юстиции в 2024 году фактов хищения по исполнительным производствам по взысканию алиментов отсутствуют", - добавили в Минюсте.

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