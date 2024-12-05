Опубликовано фото сбежавшего заключенного в Алматы

Полиция Алматы опубликовала фото и данные мужчины, который совершил побег из автомобиля конвойной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz .

Фото пресс-службы ДП Алматы

"Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К.Е., 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования. Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Особые приметы: нос искривленный", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ДП Алматы

Всех, кому что-либо известно о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102.

Напомним, о побеге подсудимого в Алматы стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно была начата служебная проверка.