18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 08:46

Опубликовано фото сбежавшего заключенного в Алматы

Новости Казахстана 0 484

Полиция Алматы опубликовала фото и данные мужчины, который совершил побег из автомобиля конвойной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото пресс-службы ДП Алматы
Фото пресс-службы ДП Алматы

"Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К.Е., 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования. Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Особые приметы: нос искривленный", - говорится в сообщении.

Фото пресс-службы ДП Алматы

Всех, кому что-либо известно о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102.

Напомним, о побеге подсудимого в Алматы стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно была начата служебная проверка.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...