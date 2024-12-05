Опубликовано фото сбежавшего заключенного в Алматы

Полиция Алматы опубликовала фото и данные мужчины, который совершил побег из автомобиля конвойной службы, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Полиция города Алматы разыскивает гражданина Аубакри К.Е., 1996 года рождения, который минувшим вечером совершил побег из автотранспорта конвоирования. Приметы разыскиваемого: рост - 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Особые приметы: нос искривленный", - говорится в сообщении.
Фото пресс-службы ДП Алматы
Всех, кому что-либо известно о местонахождении сбежавшего, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-758-67-60; 8-778-158-54-44; 254-40-42 или 102.
Напомним, о побеге подсудимого в Алматы стало известно 4 декабря. Тогда в полиции сообщили, что проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на задержание подсудимого в краже чужого имущества, совершившего побег из автомобиля конвойной службы. Одновременно была начата служебная проверка.
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