Казахский обряд беташар включили в список культурного наследия человечества

Казахский обряд беташар включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, передает NUR.KZ со ссылкой на госсоветника Ерлана Карина.

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Соответствующий пост Ерлан Карин опубликовал на своей странице в Facebook

"В столице Парагвая Асунсьоне на заседании Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов Беташар", – сообщил государственный советник.

На официальном сайте ЮНЕСКО указано, что нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними предметы и культурные пространства, — признанные сообществами в качестве части их культурного наследия.

Это огромное множество глобальных культурных традиций и обычаев, которые ЮНЕСКО стремится сохранить для будущих поколений.

Со 2 по 7 декабря 2024 года в парагвайском городе Асунсьоне проходит 19-ая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

В материале отмечается, что в Казахстане ритуал беташар — это церемония "открытия лица" невесты во время свадебной церемонии. Невесту, на которую надевают традиционный казахский головной убор и фату, провожают в зал, где гости ожидают ее появления. После исполнения свадебной песни "акын" (певец и ведущий церемонии) поднимает фату невесты. Мать жениха приглашает невесту в семью, а жених берет ее за руку. Затем родственники осыпают молодоженов сладостями и монетами.

Добавим, что, согласно информации на сайте МИД РК, Казахстан является членом учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО.

В прошлом году в список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли 6 номинаций, в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества – 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО – 15, в реестр документального наследия "Память мира" – 3, в календарь памятных дат – 25.

При координации Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в стране действуют 9 национальных комитетов по профильным направлениям, 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.