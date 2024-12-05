18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 09:21

Казахский обряд беташар включили в список культурного наследия человечества

Новости Казахстана 0 369

Казахский обряд беташар включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, передает NUR.KZ со ссылкой на госсоветника Ерлана Карина.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com
Соответствующий пост Ерлан Карин опубликовал на своей странице в Facebook.

"В столице Парагвая Асунсьоне на заседании Комитета ЮНЕСКО по охране нематериального культурного наследия в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества включен один из древних казахских обрядов Беташар", – сообщил государственный советник.

На официальном сайте ЮНЕСКО указано, что нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления и выражения, знания и навыки, — а также связанные с ними предметы и культурные пространства, — признанные сообществами в качестве части их культурного наследия.

Это огромное множество глобальных культурных традиций и обычаев, которые ЮНЕСКО стремится сохранить для будущих поколений.

Со 2 по 7 декабря 2024 года в парагвайском городе Асунсьоне проходит 19-ая сессия Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия.

В материале отмечается, что в Казахстане ритуал беташар — это церемония "открытия лица" невесты во время свадебной церемонии. Невесту, на которую надевают традиционный казахский головной убор и фату, провожают в зал, где гости ожидают ее появления. После исполнения свадебной песни "акын" (певец и ведущий церемонии) поднимает фату невесты. Мать жениха приглашает невесту в семью, а жених берет ее за руку. Затем родственники осыпают молодоженов сладостями и монетами.

Добавим, что, согласно информации на сайте МИД РК, Казахстан является членом учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) с 22 мая 1992 года. Наша страна является стороной 16 международных конвенций ЮНЕСКО.

В прошлом году в список всемирного культурного и природного наследия от Казахстана вошли 6 номинаций, в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества – 13, в Сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО – 15, в реестр документального наследия "Память мира" – 3, в календарь памятных дат – 25.

При координации Национальной комиссии РК по делам ЮНЕСКО и ИСЕСКО в стране действуют 9 национальных комитетов по профильным направлениям, 5 кафедр, 31 ассоциированная школа и 190 клубов ЮНЕСКО.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...