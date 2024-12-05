Казахстанцы жалуются на сбой интернета и связи Activ и Kcell

Утром 5 декабря казахстанские пользователи сотового оператора Kcell и Aсtiv сообщили о сбое связи и интернета. В компании сообщают, что сбои произошли по техническим причинам, передает Tengrinews.kz .

Фото с сайта hi-tech.mail.ru

Жалобы от абонентов оператора поступают из Алматы и Астаны. По словам людей, с утра не работает интернет, а также ряд приложений, в том числе и приложение Kcell.

"Aсtiv-интернет не работает по всей Астане. Телефон техподдержки 3030 сразу сбрасывает звонок", - пишут абоненты.

На официальной странице Aсtiv в Instagram на обращение пользователей оператор ответил, что сбои происходят по техническим причинам и специалисты уже работают над их устранением.

"Сейчас наблюдается временная задержка в предоставлении некоторых сервисов. Ответственные лица работают над решением вопроса. Точные сроки неизвестны", - говорится в ответах.

Скриншоты с сайта: instagram.com/activ.kz

Напомним, ранее в Kcell сообщили о грядущем повышении цен на тарифные планы и объяснили причину подорожания.