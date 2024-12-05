Новшества в ПДД: за что смягчили и ужесточили ответственность

В полиции Алматы рассказали, за что смягчили, а за что ужесточили ответственность в новых поправках в Правилах дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

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По информации пресс-службы ведомства, отныне:

за невключенные ходовые огни, согласно ст. 602 ч. 1 КРКобАП, на первый раз предусмотрено лишь предупреждение. За повторное в течение года нарушение размер штрафа составляет 5 МРП;

за превышение скорости транспортных средств на 60 и выше км/ч от разрешенной вводится более строгая административная ответственность в виде штрафа размером 40 МРП (ст. 592 ч. 3-1 КРКобАП). А в случае повторного правонарушения в течение года – 60 МРП;

лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем, в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение семи лет (пункт 2-1 статьи 74 Закона РК "О дорожном движении"). Это же их ждет в случае отказа от освидетельствования.

"Полиция Алматы в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, повышении дисциплины и уважении к другим участникам дорожного движения. Всегда помните небезызвестную аксиому: дорога не прощает ошибок", – подытожил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.

Накануне, 4 декабря, в МВД РК рассказали, что согласно изменениям в ПДД вводится ответственность за превышение "средней скорости" на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться автоматическими системами фиксации.

Более подробно о нововведениях в ПДД читайте в обзоре Zakon.kz.