Новшества в ПДД: за что смягчили и ужесточили ответственность

В полиции Алматы рассказали, за что смягчили, а за что ужесточили ответственность в новых поправках в Правилах дорожного движения, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы ведомства, отныне:
"Полиция Алматы в очередной раз напоминает о неукоснительном соблюдении ПДД, повышении дисциплины и уважении к другим участникам дорожного движения. Всегда помните небезызвестную аксиому: дорога не прощает ошибок", – подытожил начальник Управления административной полиции ДП Алматы Асхат Кулбаев.
Накануне, 4 декабря, в МВД РК рассказали, что согласно изменениям в ПДД вводится ответственность за превышение "средней скорости" на прямолинейных участках, которое будет фиксироваться автоматическими системами фиксации.
Более подробно о нововведениях в ПДД читайте в обзоре Zakon.kz.
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