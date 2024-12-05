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05.12.2024, 11:19

Переехавшие за рубеж казахстанцы забрали из ЕНПФ свыше 33 млрд тенге

Новости Казахстана 0 428

Переехавшие за границу казахстанцы забрали из ЕНПФ почти 34 млрд тенге, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

В ответе на официальный запрос LS в пенсионном фонде сообщили, что за 10 месяцев 2024 года выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана получили 13 215 человек. Общая сумма составила 33,95 млрд тенге.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года количество вкладчиков, забравших свои накопления, составило 13 699 граждан, сумма – 33,44 млрд тенге.  

По данным ЕНПФ, за вышеуказанный период в нацвалюте выплаты получили 4 419 казахстанцев на 11,59 млрд тенге, в рублях – 8 028 человек на 18,50 млрд тенге, в долларах США – 457 вкладчиков на 2,52 млрд тенге, в евро – 258 граждан на 960 млн тенге, в фунтах стерлингов – 53 казахстанца на 380 млн тенге.

"Сумма в инвалюте рассчитывалась по официальному курсу Нацбанка на дату конвертации. Выплаты в фунтах стерлингов были произведены в Великобританию, в американских долларах – в Польшу, Турцию, Канаду, США и пр., в евро – в Германию, Польшу и другие страны", – отметили в фининституте.

Источник: ЕНПФ

Источник: ЕНПФ

В то же время в ЕНПФ обратили внимание на то, что осуществление выплат из-за переезда за границу не означает, что получатель выехал из страны именно в этот период.

"Накопления граждан хранятся на индивидуальных пенсионных счетах бессрочно, за их выплатой по указанному выше основанию можно обратиться в любое время после выезда на ПМЖ за пределы Казахстана", – резюмировали в фонде.

Ранее LS писал об изменениях, которые готовятся на пенсионном рынке. По данным Нацбанка, в настоящее время прорабатывается предложение по повышению заинтересованности казахстанцев в передаче накоплений на старость в доверительное управление. Также изучается вопрос по переходу к рыночному бенчмарку при оценке деятельности частных управляющих активами ЕНПФ.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ed Word
Ed Word
Космос, Вы правы на все 1000%! Деньги поступающие в ЕНПФ это 100% чистые и прозрачные доходы, не требующие внимания, в отличии от того что Вы упомянули и некоторых вопросов "как" некоторые "сидящие в креслах" живут "так" при своих официальных доходах? Как их родные "помазанные" предприниматели стали такими успешными при "честном" ведении дел, "отсутствии" стартовых теневых капиталов, покровительства и конфликта интересов - да, это куда интереснее истории, о которых, надеюсь еще сможем узнать в будущем.
05.12.2024, 07:55
Космос
Космос
Люди уехали и законно забрали свои деньги , заработанные. Кому какое до этих людей дело? Лучше поинтересуйтесь, сколько ворованных денег лицами, крепко "сидящих в креслах", оказалось за рубежом? Пожалуй, здесь цифры будут интересней, на порядки выше... ;)
05.12.2024, 06:40
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