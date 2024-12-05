Переехавшие за рубеж казахстанцы забрали из ЕНПФ свыше 33 млрд тенге

В ответе на официальный запрос LS в пенсионном фонде сообщили, что за 10 месяцев 2024 года выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы Казахстана получили 13 215 человек. Общая сумма составила 33,95 млрд тенге.

Для сравнения, за аналогичный период 2023 года количество вкладчиков, забравших свои накопления, составило 13 699 граждан, сумма – 33,44 млрд тенге.

По данным ЕНПФ, за вышеуказанный период в нацвалюте выплаты получили 4 419 казахстанцев на 11,59 млрд тенге, в рублях – 8 028 человек на 18,50 млрд тенге, в долларах США – 457 вкладчиков на 2,52 млрд тенге, в евро – 258 граждан на 960 млн тенге, в фунтах стерлингов – 53 казахстанца на 380 млн тенге.

"Сумма в инвалюте рассчитывалась по официальному курсу Нацбанка на дату конвертации. Выплаты в фунтах стерлингов были произведены в Великобританию, в американских долларах – в Польшу, Турцию, Канаду, США и пр., в евро – в Германию, Польшу и другие страны", – отметили в фининституте.

Источник: ЕНПФ

В то же время в ЕНПФ обратили внимание на то, что осуществление выплат из-за переезда за границу не означает, что получатель выехал из страны именно в этот период.

"Накопления граждан хранятся на индивидуальных пенсионных счетах бессрочно, за их выплатой по указанному выше основанию можно обратиться в любое время после выезда на ПМЖ за пределы Казахстана", – резюмировали в фонде.

Ранее LS писал об изменениях, которые готовятся на пенсионном рынке. По данным Нацбанка, в настоящее время прорабатывается предложение по повышению заинтересованности казахстанцев в передаче накоплений на старость в доверительное управление. Также изучается вопрос по переходу к рыночному бенчмарку при оценке деятельности частных управляющих активами ЕНПФ.