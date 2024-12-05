18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 11:41

Посол США в Казахстане объявил об отставке

Новости Казахстана 0 404

Посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм покинет свой пост 20 января, передает NUR.KZ со ссылкой на посольство и консульство США в Казахстане.

Дэниел Розенблюм. Фото: kz.usembassy.gov
Дэниел Розенблюм. Фото: kz.usembassy.gov
Как сообщается на сайте посольства, Розенблюм занимал пост главы миссии в Казахстане с ноября 2022 года. Отмечается, что после длительных размышлений он решил уйти с должности и завершить свою 28-летнюю карьеру, охватившую пять президентских администраций США и восемь государственных секретарей.

Он выразил благодарность за возможность представлять Соединенные Штаты в Казахстане – стране, с которой США, как отмечают в посольстве, выстроили прочное и развивающееся партнерство.

"Для меня было огромной честью служить послом США в Казахстане. Я особенно рад, что смог лучше узнать казахстанский народ, посетить все регионы страны и многое узнать о ее уникальной истории. Во время моей работы здесь я глубоко проникся уважением к культуре и традициям Казахстана", – сказал посол Розенблюм.

Посол Розенблюм выразил полную уверенность в дальнейшем успехе миссии США под руководством замглавы миссии Деборы Робинсон, которая будет исполнять обязанности поверенного в делах до назначения и утверждения нового посла, а также генерального консула США Мишель Еркин в Алматы.

Он также отметил вклад своих команд в Астане и Алматы, которые работали над достижением целей миссии в период его пребывания на посту.

"В оставшееся время в Казахстане посол Розенблюм продолжит поддерживать цели миссии и работать над плавной передачей обязанностей, гарантируя, что приверженность США Казахстану останется неизменной", – добавили в посольстве.

По информации на официальном сайте посольства и консульства Соединенных Штатов в РК, Дэниел Розенблюм принял присягу в качестве посла своей страны в Казахстане 28 октября 2022 года. Перед этим, в августе, американский сенат утвердил его кандидатуру.

Предшественник Розенблюма, Уильям Мозер, завершил свою работу в нашей стране в сентябре 2021 года.

До должности посла в Казахстане Дэниел Розенблюм занимал пост посла США в Узбекистане с 2019 по 2022 год, и являлся зампомощника Госсекретаря по ЦА в Управлении Госдепа по делам Южной и Центральной Азии.

С 2008 по 2014 год – координатор помощи США странам Европы и Центральной Азии, отвечал за обеспечение стратегического и эффективного распределения и расходования средств, выделяемых на иностранную помощь в размере более 1 миллиарда долларов в год. До этого он занимал различные должности в офисе Координатора помощи.

В 1980-х годах Розенблюм работал советником сенатора США Карла Левина. Окончил со степенью бакалавра искусств Йельский Университет, а также получил степени магистра в области советских исследований и международной экономики в Школе передовых международных исследований имени Джонса Хопкинса.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...