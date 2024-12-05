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05.12.2024, 12:22

Вернут ли в Казахстане фиксированный курс доллара - ответ главы Нацбанка

Новости Казахстана 0 430

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов ответил на вопрос, вернут ли в Казахстане фиксированный курс доллара, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото с сайта tengrinews.kz
Фото с сайта tengrinews.kz

Во время заседания Сената депутаты поинтересовались у главы Нацбанка, какой политики надо придерживаться банку в отношении курса доллара. Поскольку, как подчеркнули сенаторы, "курс доллара является одним из основным макропоказателей экономики Казахстана и социально чувствительным показателем".

"Что касается курса валюты - напомню, что фиксированный курс, который существовал до 2015 года, к сожалению, в условиях нашей экономической модели не может быть реализован. Ввиду известной зависимости нашей экономики от нефти и ее ценовых колебаний накапливаются дисбалансы, которые впоследствии приводят к резким административным девальвациям. Мы наблюдали это в 2014 и 2015 годах, когда накопленные дисбалансы стали настолько значительными, что сначала государство израсходовало более 30 миллиардов резервов, пытаясь защитить фиксированный курс, а затем все же признало, что он больше не соответствует ни макроэкономическим, ни рыночным параметрам. В результате произошла девальвация", - прокомментировал Сулейменов.

Таким образом, по словам главы Нацбанка, фиксированный курс в текущих условиях рыночной экономики не может быть реализован.

"Фиксированный курс не может быть реализован: это дорога в одну сторону, ведущая к обязательным скачкообразным девальвациям. Поэтому мы не поддерживаем разговоры на эту тему, которые сейчас возникают в экспертной среде. (...) Что касается причин, почему фиксированный курс опасен: во-первых, он способствует долларизации. Зачем держать сбережения в более слабой валюте, если можно использовать свободно конвертируемую резервную валюту? Это приводит к вытеснению национальной валюты из депозитов, кредитов и экономики в целом. В результате чужая валюта проникает в нашу финансовую систему, и мы начинаем ориентироваться на нее. Плавающий курс, несмотря на наблюдающееся в последнее время ослабление, выполняет функцию автоматического стабилизатора. Он отражает состояние экономики: если экономика растет - курс укрепляется; если платежный баланс (текущий или прогнозируемый) ослабевает - курс ослабевает вместе с ним. Это происходит плавно и в соответствии с рыночными законами", - резюмировал Тимур Сулейменов.

В свою очередь спикер Сената Маулен Ашимбаев добавил, что свободный курс нашей валюты - это осознанный выбор, поскольку "жесткая привязка к какой-либо иностранной валюте, в частности к доллару, является тупиковым путем".

"Однако необходимо признать, что вопрос курса для Казахстана крайне чувствителен. Возможно, в некоторых странах, которые не зависят сильно от импорта — ни по обработанной продукции, ни по оборудованию, ни по продуктам питания, — колебания курса и ослабление национальной валюты не оказывают столь существенного влияния на общее благосостояние населения. Но в нашем случае ситуация иная. Люди приобретают продукты, бизнес закупает оборудование и так далее. Таким образом, для Казахстана вопрос курса - это не только абстрактная категория, но и практически значимый фактор, влияющий на общую экономическую ситуацию в стране. С одной стороны, курс национальной валюты имеет прямое влияние на уровень жизни и экономику. С другой сторон - рост курса (ослабление тенге), очевидно, становится дополнительным фактором инфляции внутри страны за счет удорожания импортируемых товаров. Это влияние абсолютно очевидно", - добавил Ашимбаев.

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