Вернут ли в Казахстане фиксированный курс доллара - ответ главы Нацбанка

Фото с сайта tengrinews.kz

Во время заседания Сената депутаты поинтересовались у главы Нацбанка, какой политики надо придерживаться банку в отношении курса доллара. Поскольку, как подчеркнули сенаторы, "курс доллара является одним из основным макропоказателей экономики Казахстана и социально чувствительным показателем".

"Что касается курса валюты - напомню, что фиксированный курс, который существовал до 2015 года, к сожалению, в условиях нашей экономической модели не может быть реализован. Ввиду известной зависимости нашей экономики от нефти и ее ценовых колебаний накапливаются дисбалансы, которые впоследствии приводят к резким административным девальвациям. Мы наблюдали это в 2014 и 2015 годах, когда накопленные дисбалансы стали настолько значительными, что сначала государство израсходовало более 30 миллиардов резервов, пытаясь защитить фиксированный курс, а затем все же признало, что он больше не соответствует ни макроэкономическим, ни рыночным параметрам. В результате произошла девальвация", - прокомментировал Сулейменов.

Таким образом, по словам главы Нацбанка, фиксированный курс в текущих условиях рыночной экономики не может быть реализован.

"Фиксированный курс не может быть реализован: это дорога в одну сторону, ведущая к обязательным скачкообразным девальвациям. Поэтому мы не поддерживаем разговоры на эту тему, которые сейчас возникают в экспертной среде. (...) Что касается причин, почему фиксированный курс опасен: во-первых, он способствует долларизации. Зачем держать сбережения в более слабой валюте, если можно использовать свободно конвертируемую резервную валюту? Это приводит к вытеснению национальной валюты из депозитов, кредитов и экономики в целом. В результате чужая валюта проникает в нашу финансовую систему, и мы начинаем ориентироваться на нее. Плавающий курс, несмотря на наблюдающееся в последнее время ослабление, выполняет функцию автоматического стабилизатора. Он отражает состояние экономики: если экономика растет - курс укрепляется; если платежный баланс (текущий или прогнозируемый) ослабевает - курс ослабевает вместе с ним. Это происходит плавно и в соответствии с рыночными законами", - резюмировал Тимур Сулейменов.

В свою очередь спикер Сената Маулен Ашимбаев добавил, что свободный курс нашей валюты - это осознанный выбор, поскольку "жесткая привязка к какой-либо иностранной валюте, в частности к доллару, является тупиковым путем".