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05.12.2024, 12:49

Каждый пятый казахстанец задумывается о переезде

Новости Казахстана 0 462

Основные причины — низкие доходы и отсутствие веры в позитивное будущее, передает forbes.kz

Фото: © Depositphotos.com/ABBPhoto
Фото: © Depositphotos.com/ABBPhoto

С 13 по 24 ноября 2024 года Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения Demoscope провело опрос граждан на тему «Отношение казахстанцев к проблеме утечки мозгов». Об этом 5 декабря сообщил Международный центр журналистики MediaNet. Бюро изучило миграционные настроения в Казахстане и восприятие гражданами причин оттока квалифицированных специалистов. По результатам опроса, каждый пятый респондент (21%) задумывается о переезде из страны. Из них 6,9% намерены уехать в ближайшие 2-3 года. 5,6% планируют, но пока не имеют возможности для переезда, а 8,4% рассматривают возможность переезда при определенных обстоятельствах. При этом 78,5% опрошенных не собираются покидать страну в ближайшие годы.

Анализ показывает, что желание переехать в большей степени коррелирует с возрастом респондентов. Наиболее выраженные миграционные настроения наблюдаются среди самой активной части населения — молодежи и людей среднего возраста. Так, в группе от 18 до 29 лет в совокупности около 25% задумываются о переезде, среди 30-летних этот показатель достигает почти 30%. Примечательно, что каждый десятый из второй возрастной категории имеет твердые намерения о переезде (10,7% — «планируют уехать в ближайшие 2-3 года»).

Подавляющее большинство респондентов (83,7%) проживают в Казахстане с рождения, еще 9,3% живут в стране более 20 лет. 6,8% опрошенных проживают в РК менее 20 лет.

Респондентам, выразившим намерение покинуть страну, задали уточняющий вопрос о причинах, побуждающих их к переезду. Большинство указали стремление к более высокой заработной плате (24,5%), отсутствие перспектив для себя и своих детей (23,9%), а также желание найти лучшую работу (14%). Интересно отметить, что молодые чаще мотивированы желанием получить качественное образование и иметь условия для саморазвития, в то время как средние и старшие возрастные группы заметно чаще указывают на отсутствие перспектив для себя и для своих детей.

Также респонденты назвали следующие причины миграции:

  • более благоприятные условия для саморазвития (13,2%);
  • получение качественного образования (11,7%);
  • получение более качественных медицинских услуг (4,9%);
  • возможность профессионального роста (4,4%);
  • более благоприятные экология и климат (3,8%);
  • путешествия (3,3%);
  • более безопасное место (3%);
  • переезд к родственникам (2,6%);
  • расширение круга общения (1,3%);
  • развитие бизнеса (0,7%);
  • возвращение на историческую родину (0,6%).

Согласно официальным данным за последние два года в Казахстане зафиксирована положительная динамика внешней миграции — в страну прибывает больше людей, чем выезжает. По данным Бюро национальной статистики, за первые три квартала 2024 года на постоянное место жительства в Казахстан переехали более 20 тыс. человек, тогда как страну покинули вдвое меньше — 10,2 тыс. человек.

«Однако положительное миграционное сальдо отражает лишь количественные, а не качественные показатели. Уровень образования и профессиональная квалификация мигрантов остаются ключевыми индикаторами анализа миграционных процессов», — отметили в MediaNet.

Среди уехавших за границу значительную долю составляют специалисты с востребованными техническими специальностями (1,2 тыс. человек), экономисты (589 человек), педагоги (385 человек), архитекторы и строители (261 человек), а также юристы (170 человек).

«Несмотря на официальные данные, по результатам опроса Demoscope, почти половина респондентов (45,9%) отметили, что кто-то из их друзей, знакомых или коллег уже уехал на постоянное место жительства за границу за последние 2-3 года». — сообщили в MediaNet.

Важным показателем исследователи назвали отношение общества к эмигрантам. Большинство казахстанцев (63,3%) относятся к переезду соотечественников за границу с пониманием. Лишь 11,4% выразили осуждение, а 21% заявили о равнодушном отношении к эмигрантам.

«Характерно, что в вопросе прогнозирования тенденций внешней миграции большинство респондентов (39,2%) считают, что в ближайшие 3-5 лет отток квалифицированных специалистов из Казахстана будет увеличиваться. Противоположного мнения придерживаются 21,7% участников опроса, ожидая роста притока мигрантов в страну. Еще 18,7% полагают, что количество въезжающих и выезжающих будет примерно одинаковым, а 20,4% затруднились с ответом», — отмечают исследователи.

Исследование выявило наиболее привлекательные страны для эмиграции казахстанцев. Лидерами предпочтений стали США (7,7%), Россия (6,2%), страны Европы (5,1%), Турция (4,6%) и Канада (2,6%). При этом 35% респондентов указали, что для них нет стран, куда они хотели бы переехать.

«Проблема утечки мозгов тесно связана с качеством жизни граждан и эффективностью государственного управления. Исследование Demoscope выявило не только высокий уровень миграционных настроений среди наиболее активных граждан, но и обозначило широкий спектр социально-экономических факторов, влияющих на решения потенциальных эмигрантов, — пишут в MediaNet. — Для снижения оттока квалифицированных специалистов требуется системный подход. Необходимо принимать меры по повышению экономического благосостояния граждан, улучшению качества образования, доступа к современной медицине и обеспечению безопасности».

Анализ ситуации показывает, что без повышения качества государственного управления и целенаправленных мер поддержки профессиональных кадров изменить тенденцию утечки мозгов из Казахстана будет крайне сложно, заключают исследователи.

Методология

С 13 по 24 ноября 2024 года было опрошено 1100 человек в 17 областях и городах республиканского значения (Астана, Алматы, Шымкент). Опрос проводился путем телефонных интервью среди абонентов сотовой связи Казахстана. Основой выборки послужила база номеров, полученных с помощью генератора случайных чисел. Телефонный опрос осуществлен контакт-центром ТОО «КТ CloudLab». В опросе приняли участие 47,4% мужчин и 52,6% женщин старше 18 лет. 50,4% предпочли отвечать на казахском языке, 49,6% — на русском. 68,3% респондентов — казахи, 15,3% — русские и 15,4% — представители других национальностей. 67% респондентов проживает в городе, 32,4% в сельской местности. Данные взвешены по таким параметрам, как пол и возраст респондентов. Максимальный размер погрешности с вероятностью 95% не превышает 3%. Уровень достижимости респондентов (response rate) составил 9%. Опрос реализован ОФ «Международный центр журналистики MediaNet» при поддержке Фонда им. Конрада Аденауэра в сотрудничестве с исследовательским центром Paperlab. Данные опроса отражают точку зрения респондентов. В некоторых вопросах респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов. Подробные результаты опроса доступны на сайте проекта.

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