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05.12.2024, 13:15

Будут ли казахстанцам снова выплачивать компенсации по депозитам

Новости Казахстана 0 452

Главу Национального банка Тимура Сулейменова спросили, возможна ли в Казахстане повторная выплата компенсаций по депозитам по примеру 2023 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Как отметил Сулейменов, в 2022 году в связи с началом военного конфликта в Украине в мире были "совершенно другие геополитические обстоятельства". Тогда курс доллара был особенно нестабильный - как отметил глава Нацбанка, он "прыгал" с 400 до 530 тенге.

"Второе - на тот момент ставки по тенговым депозитам были в районе 8-9 процентов, то есть 8-9 процентов на депозите лежат или под 15 процентов - это разные вещи. Тогда правительство и Нацбанк решили, что, для того чтобы люди не стали выходить из тенге и покупать доллары, нужно их удержать и дать им эту государственную премию. Сейчас мы считаем, что уровень ставок по депозитам достаточно высокий, и, честно, даже на личном уровне я считаю, что хранение на депозите в тенге проще, чем в долларах. Поэтому такая программа не предусматривается", - рассказал Тимур Сулейменов в кулуарах Сената.

Выплата компенсаций, по его словам, влечет за собой достаточно большие фискальные расходы.

"А у государства сейчас достаточно ограниченные финансовые ресурсы. Поэтому так", - добавил он.

Напомним: на фоне волатильности на финансовых рынках в 2022 году Нацбанк совместно с правительством заявил о реализации программы защиты тенговых вкладов. Она предусматривала начисление компенсаций по тенговым депозитам казахстанцев в размере 10 процентов от наименьшей суммы на депозите за период с 24 февраля 2022 года по 23 февраля 2023 года. В программе участвовали только депозиты, открытые до 24 февраля 2022 года.

При этом были ограничения: максимальная сумма на депозите, по которой назначали компенсацию, не превышала 20 миллионов тенге.

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