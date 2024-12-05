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05.12.2024, 14:13

Актюбинец лишился 7 млн тенге из-за смены счетчика в доме

Новости Казахстана 0 477

В Актобе мошенники начали представляться сотрудниками коммунальных служб. Они используют схемы с якобы заменой счетчиков и требуют коды подтверждения, передает NUR.KZ сос ссылкой на "Диапазон".

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
Актюбинцу через WhatsApp позвонил неизвестный и представился работником ТОО "Энергосистема". Он попросил для смены счетчика продиктовать код, который пришел от номера "1414".
 

"Позже позвонил другой человек, теперь уже "сотрудник службы безопасности банка" и сказал, что с помощью продиктованного кода на имя актюбинца оформили кредит.

 

Для предотвращения кражи денег потерпевшему предложили оформить зеркальный кредит и перевести деньги на "безопасный" счет.

 

Потерпевший выполнил все требования мошенников, оформил кредиты в трех банках и перевел более 7 млн тенге на указанный счет", - рассказали в ДП Актюбинской области.

В полиции напоминают, что при поступлении подозрительных звонков и сообщений необходимо немедленно прервать разговор и не выполнять требования мошенников.

В ведомстве добавили, что не следует доверять незнакомцам и всегда проверять информацию.

Ранее сообщалось, что в Актобе мошенники обманули женщину, представившись сотрудниками КНБ и Национального банка, вынудив ее оформить кредиты и перевести более 3 миллионов тенге.

А жительница Акмолинской области стала жертвой мошенников и потеряла 800 тыс. тенге после того, как согласилась сменить свой телефонный номер и назвала код.

Помимо этого, жительница Актобе доверилась знакомому и после звонка якобы сотрудника КНБ оформила кредит, направив около 6 млн тенге на "безопасный" счет.

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