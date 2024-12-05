“Одна справка стоит 36 тысяч“: в Минпросвещения предупредили учителей

В сети появилась информация о том, что казахстанских школьных учителей якобы заставляют приобретать платные сертификаты и предоставлять справки за 36 тысяч тенге для некой цифровой платформы. В Министерстве просвещения ответили на рассылку, передает Tengrinews.kz .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

О платных справках сообщила журналист Ботагоз Омарова. По ее словам, от учителей якобы требуют заплатить 2500 тенге за сертификат о прохождении курсов по платформе "Кунделик", а также предоставить некую справку стоимостью 36 тысяч тенге для платформы "Темир".

В Министерстве просвещения опровергли эту информацию.

Как сообщила официальный представитель министерства Мереке Амангелдыкызы, ни курсы по "Кунделику", ни платформа "Темир" к деятельности Минпросвещения отношения не имеют. Она предупредила об этом учителей.

"В целях предотвращения случаев введения в заблуждение относительно прохождения обязательных курсов повышения квалификации напоминаем, что согласно закону "О статусе педагога" государство обеспечивает педагогов бесплатными курсами квалификации один раз в три года. Перечень курсов повышения квалификации формируется на основании поданных акиматами заявок. При этом программа касается конкретных методик преподавания предметов. В социальных сетях появилась информация о платных курсах сомнительного происхождения, оплата которых не входит в план курсов повышения квалификации ведомства. Поэтому настоятельно просим педагогов проявлять бдительность и внимательность", - призвала она.

В случае выявления сомнительных курсов Амангелдыкызы попросила учителей обращаться в территориальные департаменты по обеспечению качества в сфере образования (ДОКСО) или в Комитет по обеспечению качества Министерства просвещения по номеру +7 (7172) 74-23-92, а также по номерам региональных департаментов, которые перечислили здесь.