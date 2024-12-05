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05.12.2024, 15:03

Купленный для Вооружённых сил Казахстана самолёт за 145 млн евро прибыл в Алматы

Новости Казахстана 0 1 878

Ещё один такой борт должны поставить в 2026 году, передает informburo.kz                       

 

Самолёт Airbus A400M / Фото Минобороны РК
Самолёт Airbus A400M / Фото Минобороны РК

В Алматы прибыл самолёт, купленный для Вооружённых сил Казахстана за 145 млн евро, сообщили в Министерстве обороны.

В соответствии с контрактом, который ведомство заключило в 2021 году с компанией Airbus Defence and Space, поставка второго аналогичного воздушного судна ожидается в 2026 году.

Речь идёт о военно-транспортном самолёте Airbus A400M грузоподъёмностью до 37 тонн и дальностью полёта до 3,3 тысячи км с полной загрузкой. Казахстан стал девятой страной в мире, имеющей такое воздушное судно.

Airbus A400M – универсальный самолёт, способный решать разные задачи. Прежде всего это транспортировка тяжёлой техники, включая бронетранспортёры, артиллерийские установки и вертолёты. Самолёт также будет использоваться для оперативной доставки гуманитарной помощи в чрезвычайных ситуациях, эвакуации и переброски войск.

"A400M станет важным инструментом для решения как военных, так и гуманитарных задач. Этот самолёт открывает новые перспективы для участия Казахстана в международных миротворческих миссиях, повышая наш статус на мировой арене", – отметил бывший командующий ВВС Казахстана генерал-майор запаса Алсай Джуманов.

По его словам, российский военно-транспортный самолёт Ил-76 имеет грузоподъёмность до 60 тонн, однако уступает Airbus A400M по "топливной эффективности и современным технологиям". Американская модель C-130 Hercules имеет грузоподъёмность всего 20 тонн, а его дальность полёта при полной загрузке составляет 2000 км.

"Также, к примеру, тяжёлый транспортный самолёт C-17 Globemaster III гораздо дороже в эксплуатации, чем A400M, и менее универсален в задачах средней грузоподъёмности", – добавил эксперт.

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