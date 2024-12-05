18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
05.12.2024, 16:26

Глава Нацбанка высказался о долларе по 600 тенге

Новости Казахстана 0 529

Текущий курс тенге может стать новой реальностью Казахстана, передает LS.

Фото: lsm.kz
Фото: lsm.kz

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах сената прокомментировал возможность удорожания доллара до 600 тенге.

"Текущий уровень курса тенге – это то, что рынок определил самостоятельно. Значит, он нашел новое равновесное значение. И если не будут меняться какие-то фундаментальные внешние и внутренние факторы, то он станет стабильным. Хочу подчеркнуть, курс тенге к доллару – это отражение нашей открытой экономики, мы члены ВТО и ЕАЭС, активно торгуем со всем миром", – сообщил он.

Поэтому все процессы, которые проходят в мире, будь то стоимость нефти или политика США, влияют на экономику Казахстана, подчеркнул Сулейменов.

"Если эти факторы будут благоприятными, значит, будет стабильность, а если негативными, тогда возможно все. На самом деле, я думаю, что, самое главное в США появилась определенность, кто будет руководить, и проясняется их экономическая политика. Надеемся на то, что геополитические кризисы вокруг нас успокоятся, боевые действия в Украине в следующем году, может, снизят свою интенсивность. Это повлияет на санкционные ограничения для нашего главного стратегического партнера. Хочется надеяться, что 2025 год будет лучше, чем 2024", – резюмировал он.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...