Глава Нацбанка высказался о долларе по 600 тенге

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов в кулуарах сената прокомментировал возможность удорожания доллара до 600 тенге.

"Текущий уровень курса тенге – это то, что рынок определил самостоятельно. Значит, он нашел новое равновесное значение. И если не будут меняться какие-то фундаментальные внешние и внутренние факторы, то он станет стабильным. Хочу подчеркнуть, курс тенге к доллару – это отражение нашей открытой экономики, мы члены ВТО и ЕАЭС, активно торгуем со всем миром", – сообщил он.

Поэтому все процессы, которые проходят в мире, будь то стоимость нефти или политика США, влияют на экономику Казахстана, подчеркнул Сулейменов.

"Если эти факторы будут благоприятными, значит, будет стабильность, а если негативными, тогда возможно все. На самом деле, я думаю, что, самое главное в США появилась определенность, кто будет руководить, и проясняется их экономическая политика. Надеемся на то, что геополитические кризисы вокруг нас успокоятся, боевые действия в Украине в следующем году, может, снизят свою интенсивность. Это повлияет на санкционные ограничения для нашего главного стратегического партнера. Хочется надеяться, что 2025 год будет лучше, чем 2024", – резюмировал он.