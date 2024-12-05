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05.12.2024, 17:28

На выходных 20-25 тысяч человек ходят по тоям – аким Жамбылской области

Новости Казахстана 0 614

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК 5 декабря 2024 года рассказал, сколько жителей региона гуляет на тоях по выходным, сообщает Zakon.kz.

Фото: СЦК
Фото: СЦК

Согласно анализу акимата, в Таразе и в районных центрах в пятницу, субботу и воскресенье на один той приходит порядка 300 человек. Если умножить эту цифру на число тоев, то ежедневно в выходные около 20-25 тыс. человек ходят по тоям.

"Мы собрали всех ведущих, разработали с ними кодекс, специальные правила. Мой заместитель, курирующий вопросы внутренней политики, этим занимается. Здесь нужно как-то урегулировать этот вопрос. Не допускать излишнего расточительства", – заявил аким.

Он отметил, что также на тоях надо пресекать различные нарушения законодательства.

"Это работа, которую мы должны проводить с аксакалами и ведущими. Есть культурный центр, мы там специалистов наняли, думаю, по итогам придем к порядку. Будем продолжать эту работу", – заключил Ербол Карашукеев.
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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Той дело хорошее. Зачем их регулировать?
05.12.2024, 13:23
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