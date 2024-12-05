Новые поправки в законодательство о гарантировании депозитов: что ждет казахстанских вкладчиков

Вступили в силу поправки в законодательство о гарантировании депозитов. Об этом сегодня, 5 декабря 2024 года, заявили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), сообщает Zakon.kz.

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Поправки направлены на совершенствование отдельных положений законодательства о гарантировании депозитов физических лиц.

Первое – понятие депозитор вводится на законодательном уровне. Физические лица – вкладчики казахстанских банков все так же имеют право на законодательную защиту сбережений в банках, ее обеспечивает КФГД. В силу поправок в определение "депозитор" включены также индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой: адвокаты, частные нотариусы, частные судебные исполнители и профессиональные медиаторы.

Второе – вносятся изменения в порядок учета и использования средств КФГД в случае несостоятельности банка – участника системы гарантирования депозитов. Так, фонд все так же вправе в дополнение к специальному резерву использовать и собственные активы для исполнения обязательств. При этом часть уставного капитала КФГД (в пределах 70%) более не учитывается в составе специального резерва, что соответствует Международным стандартам финансовой отчетности, однако так же может быть направлена на выплаты по решению единственного акционера КФГД – Национального банка Казахстана. Допускается превышение предусмотренных ранее 70% уставного капитала. КФГД, как и ранее, остается вправе начислять дополнительные взносы банков – участников системы гарантирования депозитов и обратиться в Нацбанк за получением займа – с последующим покрытием расходов за счет чрезвычайных взносов банков.

"Все эти законодательные новшества усилят финансовую устойчивость КФГД и на практике позволят сокращать сроки принятия решений и исполнения обязательств при критических сценариях. Базово, исполнение функций фонда по-прежнему покрывается специальным резервом. В данный момент объем накопленных резервов превышает 1 трлн тенге, уровень достаточности соответствует законодательно установленному коэффициенту – 5% от объема гарантируемых депозитов".Пресс-служба КФГД

Третий пул поправок касается банковской тайны. КФГД будет вправе получать информацию об активах и обязательствах банка, отнесенного финансовым регулятором к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающего угрозу интересам его депозиторов и кредиторов или угрозу стабильности финансовой системы, а также к категории неплатежеспособных банков. Это позволит фонду эффективно осуществлять все функции, предусмотренные законодательством.

Четвертый пул поправок касается ведения реестра банков – участников системы гарантирования депозитов и оптимизации процесса выдачи свидетельств. В частности, для оптимизации документооборота исключается выдача фондом документальных свидетельств банков-участников – банк становится участником системы гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр КФГД.

"Все поправки стали очередным этапом в работе по усилению защиты прав и интересов вкладчиков казахстанских банков – физических лиц и в повышении институциональной эффективности Казахстанского фонда гарантирования депозитов в области финансовой стабильности".Пресс-служба КФГД

В фонде напомнили, что максимальные суммы гарантии по депозитам физических лиц по-прежнему составляют:

20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге,

10 млн тенге – по несрочным, срочным и другим депозитам в тенге, а также остаткам денег на карточках и счетах в тенге,

5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

"Если в одном банке размещено несколько депозитов, различных по видам и валюте, гарантируется совокупный остаток суммы по всем депозитам, но не более максимальной суммы 20 млн тенге. Депозиты в разных банках КФГД гарантирует отдельно. Все банки, принимающие депозиты физических лиц, кроме исламских банков, в обязательном порядке участвуют в системе гарантирования депозитов", – заключили в пресс-службе КФГД.