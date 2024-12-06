Токаев поговорил по телефону с Дональдом Трампом

Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.
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