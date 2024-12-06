Новые правила ввоза авто физлицами: серый импорт - почему это проблема?

В свете растущих проблем с серым импортом автомобилей власти Казахстана решили рассмотреть изменения в регулировании ввоза транспортных средств физическими лицами. Как это повлияет на авторынок, разбирался Tengri Auto .

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Ограничения на ввоз для физических лиц

Ранее физические лица могли ввозить по одному автомобилю в год, оформляя свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС). Однако зафиксированные нарушения в этой системе выявили значительные проблемы.

По словам президента Союза промышленных инвесторов Казахстана Кайрата Еламанова, анализ данных портала Е-окно за 2023 год зафиксированы факты, когда одним физическим лицом ввезено 793 автомобиля в год, 34 человека ввезли более 100 авто каждый, 13 062 физических лица ввезли по 2 и более автомобиля с оформлением СБКТС.

Такие действия, по его словам, не только противоречат изначальному замыслу законодательства, но и маскируют деятельность серых импортеров, которые оформляют автомобили на физлиц для обхода более строгих правил ввоза для юридических лиц.

Чтобы бороться с этими схемами, процесс оформления СБКТС был переведен в новую систему Е-КТРМ.

"СБКТС теперь оформляется с обязательным фото- и видеоподтверждением наличия автомобиля в испытательной лаборатории. Это исключает случаи, когда машины ввозились и оформлялись фактически "на бумаге", без соблюдения техрегламента", - объясняет Еламанов.

Серый импорт: почему это проблема?

По словам главы Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артура Мискаряна, снижение ставок на растаможку и легализация автомобилей из стран ЕАЭС в последние годы привели к росту серого импорта.

"Только за прошлый год физлица завезли более 100 тысяч автомобилей. Эти действия создают фискальные потери для государства и подрывают законный рынок", - объясняет эксперт.

Особенно остро проблема стоит с оформлением СБКТС и одобрений типа транспортного средства (ОТТС). По словам Кайрата Еламанова, часто использовались поддельные разрешительные письма и чужие ОТТС. Это позволяло ввозить автомобили, которые не соответствуют требованиям безопасности.

Почему импортеры беспокоятся?

Хотя правила для физических лиц остаются прежними, обсуждения изменений вызвали активные реакции среди серых импортеров. Еламанов пояснил, что такие компании чаще всего оформляют автомобили под видом физлиц, используя фиктивные договоры купли-продажи.

"Схема, когда компания завозит автомобиль, а затем оформляет его на физическое лицо для получения СБКТС, не соответствует законодательству. СБКТС выдатся только для автомобилей, ввозимых физлицами для собственных нужд".

Артур Мискарян добавил, что прозрачные компании, напротив, воспринимают изменения положительно.

"Для легальных участников рынка ужесточение контроля создаст порядок, а те, кто нарушает правила, закономерно переживают за свою деятельность", - рассказывает Мискарян.

Как изменения повлияют на цены?

Цены на импортные автомобили, по мнению экспертов, скорее, зависят от валютного курса, чем от изменений в регулировании.

"Корректировка цен будет связана с ситуацией на валютном рынке. Новые подходы к контролю, скорее, скажутся на упорядочивании самого процесса ввоза, а не на стоимости автомобилей", - рассказывает Артур Мискарян.

Что ждет рынок в будущем?

Оба эксперта считают, что ужесточение контроля за ввозом автомобилей создаст более прозрачные условия на рынке. Как подчеркнул Еламанов, Е-КТРМ позволит отслеживать каждую машину, исключить фиктивные схемы и обеспечить соответствие транспортных средств требованиям техрегламента.

Артур Мискарян поддержал эту позицию, добавив, что цифровизация процессов станет важным шагом для сокращения нарушений и снижения серого импорта.

Напомним, недавно министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев сообщил о том, что в последнее время выявлены случаи массового импорта автомобилей физическими лицами. По его словам, это вызывает вопросы о соблюдении налогового законодательства.

По словам министра, с апреля по декабрь 2023 года зафиксировано множество случаев, когда граждане завозили по два и более автомобилей в год, а некоторые – даже сотни.