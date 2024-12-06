18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.12.2024, 07:56

Зимние каникулы для школьников в 2025 году: календарь

Новости Казахстана 0 447

Некоторых школьников ждут двойные зимние каникулы в начале 2025 года. Tengrinews.kz подготовил удобный календарь учебного года, чтобы казахстанцы смогли заранее распланировать выходные и отдохнуть вместе с детьми.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney
Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

Каникулы для школьников в Казахстане: расписание на 2024/2025 учебный год

Вторая четверть для школьников Казахстана продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

В первых классах введут дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Третья, самая длинная четверть продлится 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть - восемь учебных недель.

По плану выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов - с 30 мая по 12 июня.

Зимние каникулы для школьников 2025 - календарь

Когда пройдут школьные экзамены в Казахстане в 2025 году?

Даты проведения СОР и СОЧ каждая школа сама определяет в соответствии с Календарно-тематическим планом, зато уже известны даты итоговой аттестации:

  • для 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 9 июня 2025 года;
  • для 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 13 июня 2025 года.

Письменные экзамены для 9-х (10-х) классов пройдут:

  • математика (алгебра) – 29 мая 2025 года;
  • казахский/русский язык и родной язык для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;
  • предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;
  • казахский язык и литература в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и русский язык и литература в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года.

Экзамены для 11-х (12-х) классов пройдут:

  • устный экзамен история Казахстана – 30 мая 2025 года;
  • письменный экзамен алгебра и начала анализа – 3 июня 2025 года;
  • письменный экзамен казахский язык/русский язык и родной язык для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 6 июня 2025 года;
  • письменный экзамен предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;
  • письменный экзамен казахский язык и литература в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и русский язык и литература в школах/классах с казахским языком обучения – 13 июня 2025 года.

Подробнее о датах экзаменов можно прочитать в приказе Минпросвещения "Об определении сроков начала и завершения 2024/2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...