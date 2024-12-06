Зимние каникулы для школьников в 2025 году: календарь

Некоторых школьников ждут двойные зимние каникулы в начале 2025 года. Tengrinews.kz подготовил удобный календарь учебного года, чтобы казахстанцы смогли заранее распланировать выходные и отдохнуть вместе с детьми.

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Каникулы для школьников в Казахстане: расписание на 2024/2025 учебный год

Вторая четверть для школьников Казахстана продлится восемь учебных недель, зимние каникулы - 10 дней, с 30 декабря 2024 года по 8 января 2025 года включительно.

В первых классах введут дополнительные каникулы длительностью 7 дней, с 10 по 16 февраля 2025 года включительно.

Третья, самая длинная четверть продлится 10 учебных недель, весенние каникулы - 11 дней, с 21 по 31 марта 2025 года включительно.

Четвертая четверть - восемь учебных недель.

По плану выпускные экзамены для учащихся 9-10-х классов пройдут с 29 мая по 9 июня, экзамены для учащихся 11-12-х классов - с 30 мая по 12 июня.

Когда пройдут школьные экзамены в Казахстане в 2025 году?

Даты проведения СОР и СОЧ каждая школа сама определяет в соответствии с Календарно-тематическим планом, зато уже известны даты итоговой аттестации:

для 9-х (10-х) классов итоговые выпускные экзамены – с 29 мая по 9 июня 2025 года;

для 11-х (12-х) классов государственные выпускные экзамены – с 30 мая по 13 июня 2025 года.

Письменные экзамены для 9-х (10-х) классов пройдут:

математика ( алгебра ) – 29 мая 2025 года;

( ) – 29 мая 2025 года; казахский/русский язык и родной язык для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года;

для школ с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) в форме эссе, для обучающихся школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла – письменная работа (статья, рассказ, эссе) – 2 июня 2025 года; предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года;

(физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 5 июня 2025 года; казахский язык и литература в классах с русским/узбекским/уйгурским/таджикским языком обучения и русский язык и литература в классах с казахским языком обучения – 10 июня 2025 года.

Экзамены для 11-х (12-х) классов пройдут:

устный экзамен история Казахстана – 30 мая 2025 года;

– 30 мая 2025 года; письменный экзамен алгебра и начала анализа – 3 июня 2025 года;

– 3 июня 2025 года; письменный экзамен казахский язык/русский язык и родной язык для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 6 июня 2025 года;

для школ/классов с уйгурским/таджикским/узбекским языком обучения (язык обучения) – 6 июня 2025 года; письменный экзамен предмет по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года;

(физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика) – 12 июня 2025 года; письменный экзамен казахский язык и литература в школах/классах с узбекским/уйгурским/таджикским/русским языком обучения и русский язык и литература в школах/классах с казахским языком обучения – 13 июня 2025 года.

Подробнее о датах экзаменов можно прочитать в приказе Минпросвещения "Об определении сроков начала и завершения 2024/2025 учебного года, а также сроков проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях среднего образования".