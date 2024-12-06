Снятие пенсионных: опубликованы пороги достаточности на 2025 год

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Новые пороги достаточности будут действовать в Казахстане с 1 января 2025 года. Отметим, что пороги на 2025 год не изменились (остались на уровне 2023 и 2024 годов - прим.) и составили от 3 до порядка 10 миллионов тенге в зависимости от возраста. Для 20-летних казахстанцев этот показатель составит 3 миллиона 260 тысяч тенге, для 30-летних - 4 миллиона 580 тысяч тенге, для 40-летних - 6 миллионов 100 тысяч тенге.

Напомним, в 2021 году казахстанцам предоставили возможность использовать пенсионные излишки на улучшение жилищных условий, лечение или передать деньги в доверительное управление.

С 1 сентября в Казахстане заработали новые правила пенсионных отчислений. Накопительная система Казахстана дополнена обязательными пенсионными взносами работодателя.