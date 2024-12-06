Упростить покупку автомобилей в кредит планируют в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финрынка планирует упростить процедуру получения автокредита в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА" .

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На портале опубликован проект постановления "О внесении изменений и дополнений по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности".

Так, согласно документу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при предоставлении займа:

для целей приобретения нового автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автомобиля;

для целей приобретения автотранспортного средства, бывшего в эксплуатации и обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом свыше 50% от стоимости данного авто;

для целей приобретения бывшего в употреблении до 3 лет автотранспортного средства, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом от 30% до 50% от стоимости данного авто.

В пояснительной записке указано, что поправка вводится для поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования.