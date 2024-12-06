Упростить покупку автомобилей в кредит планируют в Казахстане

Агентство РК по регулированию и развитию финрынка планирует упростить процедуру получения автокредита в Казахстане, передает NUR.KZ со ссылкой на портал "Открытые НПА".
Так, согласно документу, с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года будет исключено требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика при предоставлении займа:
В пояснительной записке указано, что поправка вводится для поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования.
Комментарии0 комментарий(ев)