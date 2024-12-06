В Астане задержали убийцу, находившегося в международном розыске

В ходе оперативно-профилактического мероприятия "Участок" сотрудники управления по противодействию экстремизму департамента полиции Астаны задержали гражданина Таджикистана, находившегося в международном розыске, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

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Как выяснилось, два года назад 34-летний мужчина, находясь на свадьбе в Таджикистане, во время конфликта с одним из гостей нанес ему телесные повреждения, отчего тот скончался.

Установлено, что мужчина находился под пробационным контролем, однако в 2023 году покинул страну. В ноябре текущего года его объявили в международный розыск. После чего полицейские обнаружили его в одном из торговых центров столицы Казахстана и задержали.