Нефть принесла Казахстану триллионы тенге

По информации ведомства, за 11 месяцев налог на добычу полезных ископаемых от отрасли равен 655,2 млрд тенге. Рентный налог сектора достиг 415,6 млрд тенге, а вывозная таможенная пошлина на сырую нефть составила более 1,2 трлн тенге.

Таким образом, общая сумма превышает 2,3 трлн тенге.

Ранее LS сообщал, что у Казахстана амбициозные планы на нефть.

Между тем министр национальной экономики Нурлан Байбазаров сообщил, что в этом году доходы республиканского бюджета оцениваются в объеме 14,1 трлн тенге, что на 2 трлн тенге ниже утвержденного плана.

В свою очередь депутаты раскритиковали правительство за постоянные корректировки в трехлетнем бюджете. В том числе глава мажилиса Ерлан Кошанов отметил, что правительство внесло 10 изменений.