18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
524.65
552.19
5.14
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2024 LADA.KZ
06.12.2024, 13:02

Провокация от полиции: актюбинец заплатит около 8 млн тенге за купленное в кафе пиво

Новости Казахстана 0 452

Полицейского обвинили в провокации незаконной продажи спиртного в кафе с помощью ранее судимого безработного и 20-летнего юноши. В итоге двое оказались на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон".

Иллюстративное фото: pexels.com
Иллюстративное фото: pexels.com
Как следует из материалов дела, сотрудник полиции из руководящего состава городского отдела обратился к ранее осужденному 46-летнему мужчине с просьбой найти жителя Актобе, которому еще не исполнился 21 год.

Юноша полицейскому понадобился для того, чтобы он купил в кафе алкоголь и зафиксировал факт незаконной продажи спиртного на видео. По сути это была провокация, чтобы привлечь кафе к административной ответственности и тем самым оказать давление на бизнес.

Ранее осужденный через своего родственника познакомился с 20-летним парнем, рассказал суть дела, предложил заработать 10 тысяч тенге и свел его с сотрудником полиции.

Молодой человек согласился, купил пиво в кафе, снял все на видео, а после написал заявление в опорном пункте полиции. Позже сын хозяина кафе просил юношу забрать заявление, предлагал за это деньги, но получил отказ.

Обо всем этом парень рассказал своему новому знакомому, который и втянул его в это дело. 46-летний мужчина предложил молодому человеку воспользоваться ситуацией и потребовать с представителя кафе 300 тысяч тенге якобы для сотрудников полиции, а если тот откажется, то пригрозить тем, что у заведения отберут лицензию на продажу алкоголя.

В ходе телефонных переговоров с сыном хозяина кафе ранее осужденный даже представился сотрудником отдела полиции. Стороны договорились о сумме в 300 тысяч тенге, из них 50 тысяч тенге сын хозяина кафе перечислил на указанные реквизиты, а оставшиеся 250 тысяч тенге передал парню. Сразу же после этого молодого человека задержали, так как потерпевший написал заявление в Антикоррупционную службу. Позже задержали и подельника, того самого ранее осужденного.

Вся история для обоих закончилась на скамье подсудимых, оба признали вину в преступлении. Придумавший провокацию сотрудник полиции отказался давать свидетельские показания в ходе досудебного расследования и в суде.

46-летний мужчина в суде объяснял, что к делу о 300 тысячах полицейский никакого отношения не имел, он сам решил воспользоваться ситуацией.

А вот у потерпевшего (сын хозяина кафе) была своя версия. В суде он заявил, что не имеет претензий к подсудимым, а что касается действий полиции, то, с его слов, уже третий год происходят такие провокации.

Суд приговорил 46-летнего мужчину за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. При вынесении приговора парню за то же преступление суд учел его молодость и отсутствие судимости и наказал его штрафом в 7 миллионов 980 тысяч тенге. Также обоим суд запретил пожизненно работать на госслужбе.

Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции. В нем сказано, что сотрудник, временно исполняющий обязанности заместителя начальника городского отдела полиции, своими провокационными действиями подорвал авторитет государственной власти и имидж правоохранительной системы в глазах общества, грубо нарушил требования закона.

Суд потребовал, чтобы руководство полиции приняло меры по предупреждению случаев неэтичного поведения сотрудников.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Семее на видео попало преступление, которое пытались предотвратить сотрудницы магазина. Подозреваемый хотел украсть 2 банки пива - теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Помимо этого, за незаконную реализацию алкогольной продукции штраф более 140 тыс. тенге грозит предпринимательнице из Павлодарской области.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанца арестовали и лишили прав из-за наклейки на автоНовости Казахстана
28.11.2024, 18:08 0
Кому из казахстанцев выплатят по 208 тысяч тенгеНовости Казахстана
27.11.2024, 11:06 0
Водителя арестовали и лишили прав за стикер на госномерахНовости Казахстана
07.11.2024, 11:45 0
"Успейте снять наличные с карт" - в Нацбанке Казахстана пояснили рассылкуНовости Актау
07.11.2024, 16:03 0
Обязательное автострахование изменится для казахстанцевНовости Казахстана
03.12.2024, 15:11 0

Последние комментарии

< >
Отопление, водоснабжение и электроэнергия: плановые отключения 28 октября в Актау
Vladimir00 → Эй про 6й мкр что забыли?тех воды уже полторы недели нет.засрались мы уже.давай включайте .
В погранвойсках в Актау служат близнецы-полиглоты
Vladimir00 → А патаму што это доказывает что нет у нас достойных вузов институтов всяких,так видимость одна.
Список и контакты баз отдыха Актау
Nimerjsok → Популяризация сайтов — это набор действий, направленных на повышение видимости и популярности сайта в поисковиках. Главная задача заключается в том, чтобы сайт имел высокие места по ключевым запросам…
В Мангистау направили дополнительные объемы сжиженного газа
БО → Что за игра цифрами,какие 17 тыс тонн доставлено в область??? Когда прекратится враньё???
Два катера пограничной службы Мангистау продают на торгах
БО → Ещё бы дали ответ,почему они в хлам превратились...