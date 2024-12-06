Провокация от полиции: актюбинец заплатит около 8 млн тенге за купленное в кафе пиво

Полицейского обвинили в провокации незаконной продажи спиртного в кафе с помощью ранее судимого безработного и 20-летнего юноши. В итоге двое оказались на скамье подсудимых, передает NUR.KZ со ссылкой на "Диапазон" .

Иллюстративное фото: pexels.com

Как следует из материалов дела, сотрудник полиции из руководящего состава городского отдела обратился к ранее осужденному 46-летнему мужчине с просьбой найти жителя Актобе, которому еще не исполнился 21 год.

Юноша полицейскому понадобился для того, чтобы он купил в кафе алкоголь и зафиксировал факт незаконной продажи спиртного на видео. По сути это была провокация, чтобы привлечь кафе к административной ответственности и тем самым оказать давление на бизнес.

Ранее осужденный через своего родственника познакомился с 20-летним парнем, рассказал суть дела, предложил заработать 10 тысяч тенге и свел его с сотрудником полиции.

Молодой человек согласился, купил пиво в кафе, снял все на видео, а после написал заявление в опорном пункте полиции. Позже сын хозяина кафе просил юношу забрать заявление, предлагал за это деньги, но получил отказ.

Обо всем этом парень рассказал своему новому знакомому, который и втянул его в это дело. 46-летний мужчина предложил молодому человеку воспользоваться ситуацией и потребовать с представителя кафе 300 тысяч тенге якобы для сотрудников полиции, а если тот откажется, то пригрозить тем, что у заведения отберут лицензию на продажу алкоголя.

В ходе телефонных переговоров с сыном хозяина кафе ранее осужденный даже представился сотрудником отдела полиции. Стороны договорились о сумме в 300 тысяч тенге, из них 50 тысяч тенге сын хозяина кафе перечислил на указанные реквизиты, а оставшиеся 250 тысяч тенге передал парню. Сразу же после этого молодого человека задержали, так как потерпевший написал заявление в Антикоррупционную службу. Позже задержали и подельника, того самого ранее осужденного.

Вся история для обоих закончилась на скамье подсудимых, оба признали вину в преступлении. Придумавший провокацию сотрудник полиции отказался давать свидетельские показания в ходе досудебного расследования и в суде.

46-летний мужчина в суде объяснял, что к делу о 300 тысячах полицейский никакого отношения не имел, он сам решил воспользоваться ситуацией.

А вот у потерпевшего (сын хозяина кафе) была своя версия. В суде он заявил, что не имеет претензий к подсудимым, а что касается действий полиции, то, с его слов, уже третий год происходят такие провокации.

Суд приговорил 46-летнего мужчину за мошенничество и подстрекательство к даче взятки к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. При вынесении приговора парню за то же преступление суд учел его молодость и отсутствие судимости и наказал его штрафом в 7 миллионов 980 тысяч тенге. Также обоим суд запретил пожизненно работать на госслужбе.

Суд также вынес частное постановление в адрес начальника департамента полиции. В нем сказано, что сотрудник, временно исполняющий обязанности заместителя начальника городского отдела полиции, своими провокационными действиями подорвал авторитет государственной власти и имидж правоохранительной системы в глазах общества, грубо нарушил требования закона.

Суд потребовал, чтобы руководство полиции приняло меры по предупреждению случаев неэтичного поведения сотрудников.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее сообщалось, что в Семее на видео попало преступление, которое пытались предотвратить сотрудницы магазина. Подозреваемый хотел украсть 2 банки пива - теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Помимо этого, за незаконную реализацию алкогольной продукции штраф более 140 тыс. тенге грозит предпринимательнице из Павлодарской области.