Как провезти казы за границу: казахстанцы поделились опытом

Казы – одно из самых узнаваемых блюд казахской кухни, которое не только украшает праздничные столы, но и символизирует наши традиции и гостеприимство. Для многих казахстанцев, отправляющихся за границу, это не просто еда, а частичка дома, которую хочется взять с собой. Недавно пользователи рассказали о своем опыте перевозки казы за рубеж, передает Tengri Travel .

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

В Instagram стало популярным видео, где казахстанка поделилась юмористическим лайфхаком по провозу казы за границу. В ролике девушка в шуточной форме объяснила, что нужно заморозить продукт, завернуть в пищевую пленку, затем в фольгу и поглубже спрятать мясо в багаж. Однако она также предупредила: если таможенники заметят казы, последствия могут быть серьезными – от штрафов до депортации.

Видео собрало множество комментариев, где пользователи рассказали свои истории о провозе мяса через границы. Некоторые отметили, что при правильной упаковке и наличии заводской этикетки мясо удается провезти без проблем.

"В вакууме с этикеткой на двух языках с указанием состава – без проблем пропускают в Лос-Анджелесе и Сан-Франциско. Пользуйтесь!", "Вареное казы можно провезти. Заворачивайте в пленку, потом в бумагу для выпечки, потом в газету. Всегда так делаю, и никогда проблем не было", "Если оно упаковано заводской упаковкой и там есть этикетка, где написаны все ингредиенты, то проходит", – написали пользователи.

Фото Турар Казангапов ©

Множество комментаторов поделились, что столкнулись с жестким контролем.

"В аэропорту Нью-Йорка, как только видят казахстанский паспорт, сразу досматривают на наличие мяса", "Меня задержали в аэропорту Праги с 23 килограммами казы. Я показала сертификат, но они сказали, что он в ЕС не работает. Хоть отпустили, и это был самый счастливый день в моей жизни!", "Нас занесли в базу перевозчиков казы, и теперь нас всегда отводят на досмотр", "Не делайте этого. Сейчас всех из Казахстана проверяют", "У меня в Калифорнии проверяли чемодан на наличие еды. Паспорт Казахстана. Я спросила, что вы ищете. Они сказали, что собака чует еду в багаже. Но ничего не нашли", "Проходила таможенный контроль, и у меня спрашивают: "Вы из Казахстана?" Я: "Да", "Тогда пройдем с нами на досмотр на наличие казы" - и улыбаются. А я его не брала", – поделились путешественники.

Другие предупредили, что в некоторых странах нарушение правил может стоить дорого.

"В Европе это 100 процентов штраф. Например, в Польше мясо забирают и накладывают штраф 500 евро. Задумайтесь, стоит ли это казы таких денег", "В Стокгольме, аэропорт Арландо – там 100 процентов узнают, и 500 евро штраф заплатите, так что подумайте, нужен ли вам казы за 500 евро! В Польше так же, все забирают и штраф, да и в Германии запрет на мясное, молочное", "Это большой штраф в 500 долларов, и галочку поставят на 10 лет", – рассказали комментаторы.

Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов

Некоторые пользователи описали оригинальные способы провоза, например, спрятать мясо внутри хлеба. Однако такие методы редко приводят к успеху.

"Положила в хлеб, но все равно выкинули", – рассказала одна из комментаторов.

Тема вызвала бурную дискуссию: одни пользователи восприняли совет автора с юмором, другие раскритиковали ее подход, считая, что необходимо уважать законы стран, куда ввозятся продукты.

"Если по закону нельзя, значит, нельзя. Вводить людей в заблуждение – плохо. Лучше накопите денег, съездите домой и там насладитесь любимыми блюдами", – написал один из критиков.

Некоторые же выступили за то, чтобы казы, как часть национального достояния Казахстана, получило международное признание.

"Это не просто еда, а наша культура и традиции. Нужно создать сертификат, чтобы узаконить провоз казы во всех странах", – отметил комментатор.

Не обошлось и без юмора.

"Когда в Хитроу приземляется рейс из Казахстана, таможенники знают, что по частям прибыл табун лошадей", – пошутила одна из комментаторов.

Опыт путешественников показывает, что даже с тщательной подготовкой успех не гарантирован. Для тех, кто не хочет рисковать, всегда остается вариант насладиться любимым блюдом дома.