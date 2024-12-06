Утверждены максимальные ставки по депозитам в Казахстане

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По данным фонда, в декабре 2024 года действуют следующие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой вознаграждения:

Предельная ставка по несрочным вкладам - 14,8 процента (13,8 процента в ноябре).

Ставки срочных вкладов с правом пополнения:

один месяц - 14 процентов (14 процентов в ноябре);

шесть месяцев - 17 процентов (17 процентов в ноябре);

12 месяцев - 14,3 процента (14,3 процента в ноябре);

24 месяца - 8,2 процента (8,2 процента в ноябре);

свыше 24 месяцев - 8,9 процента (8,9 процента в ноябре).

Ставки срочных вкладов без права пополнения, включая сберегательные:

один месяц - 15,4 процента (15,4 процента в ноябре);

шесть месяцев - 18,7 процента (19 процентов ноябре);

12 месяцев - 16,6 процента (16,7 процента в ноябре);

24 месяца - 13,5 процента (15 процентов в ноябре);

свыше 24 месяцев - 11,5 процента (12,3 процента в ноябре).

Напомним, 29 ноября Нацбанк повысил базовую ставку с 14,25 до 15,25 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.