Утверждены максимальные ставки по депозитам в Казахстане

Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) опубликовал предельные ставки вознаграждения по депозитам, передает Tengrinews.kz.
По данным фонда, в декабре 2024 года действуют следующие предельные ставки вознаграждения по вновь привлекаемым депозитам физических лиц с фиксированной ставкой вознаграждения:
Предельная ставка по несрочным вкладам - 14,8 процента (13,8 процента в ноябре).
Ставки срочных вкладов с правом пополнения:
Ставки срочных вкладов без права пополнения, включая сберегательные:
Напомним, 29 ноября Нацбанк повысил базовую ставку с 14,25 до 15,25 процента годовых с коридором +/- 1 процентный пункт.
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