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06.12.2024, 15:37

Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу

Новости Казахстана 0 423

В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 6 декабря 2024 года, напомнили планирующим поездку за границу казахстанцам про важную услугу, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz

В НИТ отметили, что граждане иногда сталкиваются с проблемой выезда за рубеж, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы.

"Можно избежать таких проблем, проверив себя в списке людей, которым ограничен выезд за рубеж, через портал eGov.kz и в eGov mobile за 15 минут", – проинформировали в пресс-службе АО.

Для получения услуги на портале eGov.kz необходимо:

  1. Пройти авторизацию;
  2. Перейти "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж";
  3. Выбрать услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам";
  4. Заполнить данные и подписать услугу.

С инструкцией проверки наличия запрета в eGov Mobile можно ознакомиться ниже.

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