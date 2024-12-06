Где и как казахстанцам можно проверить, ограничен ли им выезд за границу

В АО "Национальные информационные технологии" сегодня, 6 декабря 2024 года, напомнили планирующим поездку за границу казахстанцам про важную услугу, сообщает Zakon.kz.

Фото: Zakon.kz

В НИТ отметили, что граждане иногда сталкиваются с проблемой выезда за рубеж, когда уже приобретены билеты, путевки или забронированы гостиницы.

"Можно избежать таких проблем, проверив себя в списке людей, которым ограничен выезд за рубеж, через портал eGov.kz и в eGov mobile за 15 минут", – проинформировали в пресс-службе АО.

Для получения услуги на портале eGov.kz необходимо:

Пройти авторизацию; Перейти "Гражданам" – "Гражданство, миграция и иммиграция" – "Выезд за рубеж"; Выбрать услугу "Проверка наличия запрета на выезд за рубеж по реестру должников, которым ограничен выезд за рубеж и реестру должников по исполнительным производствам"; Заполнить данные и подписать услугу.

С инструкцией проверки наличия запрета в eGov Mobile можно ознакомиться ниже.