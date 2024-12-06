Ввоз авто в Казахстан через Кыргызстан прикроют с 1 января 2025 года

Импорт автомобилей в Казахстан через Кыргызстан в последние два-три года набрал большие обороты. По сообщениям кыргызских СМИ, общий объём импорта транспортных средств увеличился в 5 раз, а из Китая — в 60 раз. При этом экспорт в сравнении с 2022 годом только в 2023 году в Казахстан вырос в 38 раз! Данных по 2024 году ещё нет, но, по подсчётам местных предпринимателей, до 90 % ввозимых в Кыргызстан машин проходит таможенное оформление и отправляется дальше за границу, в РК и РФ. Растаможивали наши южные соседи не только новые, но б/у автомобили.

Однако кыргызская таможня вскоре ощутит снижение объёмов. И причиной всему — электронные паспорта транспортных средств (Э-ПТС), которые начнут оформлять в странах Евразийского экономического союза.

Как сообщил редакции Kolesa.kz директор Департамента интеграции и международного сотрудничества МПС РК Адилбек Бектибаев, с 1 января 2025 года при первичной регистрации авто в Казахстане необходимо будет предоставить только электронный паспорт транспортного средства. Это прописано в приказе МВД РК от 7 октября 2024 года № 743.

Какая связь между ПТС и растаможкой?

Оформляется Э-ПТС, согласно международным договорённостям, только в той стране, где машина растаможена. В случае ввоза через Кыргызстан электронный паспорт на авто должны будут сформировать и внести в национальную систему кыргызские власти. А система эта должна быть объединена с базами других стран ЕАЭС, в том числе с Казахстаном. Но интеграции такой сегодня нет.

«В данное время система Э-ПТС в Казахстане интегрирована с системой Беларуси, а также на стадии завершения интеграция с системой РФ. Для интеграции таких систем необходимо заключение временного соглашения об информационном взаимодействии. С Кыргызстаном его нет, соответственно, нет и интеграции с их системой и передачи электронных паспортов», — пояснил А. Бектибаев.

По его словам, Совет ЕЭК ещё в октябре 2024 года просил государства — членов ЕАЭС обеспечить до 1 декабря заключение временных соглашений об информационном взаимодействии между национальными операторами и администратором. Однако с Кыргызстаном это пока так и не было сделано.

Как быстро в Кыргызстане могут ввести Э-ПТС?

Даже если соглашение подпишут, его нужно будет ещё реализовать. А процесс этот достаточно длительный.

«На основании вышеизложенного первичная регистрация в Казахстане транспортных средств, растаможенных в Кыргызстане, с 1 января 2025 года будет невозможна без подписания временного соглашения с системой администратора или национального оператора РК и реализации такого соглашения. Можно предположить, что реалистичный срок реализации соглашения и интеграции с системой КР не ранее 1 июля 2025 года. Да и то, если кыргызская система будет готова. Пока таких сведений у нас нет», — резюмировал эксперт.

Таким образом, у импортёров, которые планировали ввезти в Казахстан автомобили через границу Кыргызстана, осталось три недели.