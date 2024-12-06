Новые праздники появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение 8 новых профессиональных праздников. Документ размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года, передает Tengrinews.kz.
Проект приказа министра труда и социальной защиты населения предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:
Кроме того, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года №668.
"Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности", - уточнили в министерстве.
С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" по ссылке.
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