Новые праздники появятся в Казахстане

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подготовило проект приказа главы ведомства, предусматривающий утверждение 8 новых профессиональных праздников. Документ размещен на портале "Открытые НПА" и будет доступен для публичного обсуждения до 23 декабря 2024 года, передает Tengrinews.kz .

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Проект приказа министра труда и социальной защиты населения предусматривает дополнение перечня профессиональных праздников следующими датами:

День органов по финансовому мониторингу – 28 января;

День работников морского и речного транспорта – первое воскресенье июля;

День железнодорожного транспорта – первое воскресенье августа;

День работников в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики – второе воскресенье сентября;

День работников технического и профессионального, послесреднего образования – 2 октября;

День работников автомобильного транспорта – последнее воскресенье октября;

День работников сферы бухгалтерского учета и аудита – 10 ноября;

День уголовно-исполнительной системы – 13 декабря.

Кроме того, из указанного перечня планируется исключить Национальный день печати и День радио в связи с тем, что данные праздники утверждены постановлением правительства от 16 августа 2024 года №668.

"Предложения о введении новых профессиональных праздников инициированы уполномоченными государственными органами соответствующих сфер деятельности", - уточнили в министерстве.

С проектом приказа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА" по ссылке.