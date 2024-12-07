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06.12.2024, 19:14

В Атырау обнаружили сибирскую язву на ножах в мясном павильоне

Новости Казахстана 0 417

Признаки сибирской язвы специалисты выявили при повторной проверке торговых точек. Экспресс-тест подтвердил опасения эпидемиологов: в мясном павильоне одного из крупных рынков Атырау обнаружен опасная бактерия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Фото: freepik
Фото: freepik

По словам заместителя руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алтынгуль Аймуратовой, ранее ими было проверено 65 торговых точек, занимающихся реализацией мяса. Всего было отобрано свыше 700 проб, и все они показали отрицательный результат. Образцы, взятые в ходе повторной проверки, показали положительный результат в мясном павильоне рынка "Дина". Бактерия была обнаружен на ножах, которыми пользовались продавцы мяса.

"2 декабря были взяты повторные пробы. Экспресс-тест подтвердил наши опасения. Однако окончательные результаты исследований станут известны в течение 10 дней. Сейчас 65 человек взяты на медицинский контроль. 4 декабря началось эпидрасследование", – сообщила Алтынгуль Аймуратова.

Стоит отметить, что в мясном павильоне реализацией мяса занимаются 54 предпринимателя. Они сейчас под наблюдением врачей. Все остальные рынки Атырау продолжают работать.

Специалисты рекомендуют потребителям запрашивать разрешительные документы при покупке говядины.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Сибирская язва? Дикость какая
06.12.2024, 15:35
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