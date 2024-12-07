“Избили до смерти“: подростков осудили за гибель 8-классника спортивной школы

В Актюбинской области вынесен приговор школьнику и студенту по делу о гибели 8-классника спортивной школы имени Есет батыра, передает корреспондент Tengrinews.kz .

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В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Актюбинской области вынесли приговор двум учащимся специализированной школы-интерната – колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра Олимпийского резерва. Согласно материалам дела, 11 апреля этого года учащийся второго курса этого же колледжа собрал учеников восьмого класса и решил наказать их за низкие спортивные показатели.

"Решил провести собрание учеников восьмого класса, занимающихся вольной борьбой в связи с ухудшением их дисциплины и спортивных достижений. Сообщил о необходимости собраться в отдельной комнате и поручил их сбор подсудимому Ж. и другим ученикам 9-10-х классов. Далее, построив учеников восьмого класса, студент колледжа оказывал на них моральное и физическое давление, а также, несмотря на отсутствие у него полномочий на проведение собрания, поручил Ж. и другим ученикам 9-го и 10-го классов избить учеников восьмых классов", - сообщается в протоколе дела.

В суде также выяснилось, что студент требовал повторно и сильнее бить младшеклассников. В итоге все закончилось трагедией. В результате побоев скончался один из школьников. В суде установили, что смертельные удары по указанию второкурсника нанес погибшему второй подсудимый – ученик 10-го класса этого же интерната.

"Подсудимый Ж., подойдя к несовершеннолетнему, ладонями обоих рук с достаточной силой нанес удары в область лица и, не останавливаясь на достигнутом, взяв обеими руками за плечи восьмиклассника, силой нанес удар коленом в область груди последнего. Вследствие чего восьмиклассник, потеряв сознание, упал спиной и скончался", - говорится в материалах судебного разбирательства.

Обоих подсудимых - студента колледжа и ученика 10-го класса школы-интерната-колледжа - признали виновными.

"Приговором суда подсудимый К. признан виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет, подсудимый Ж. признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев", - зачитал вердикт судья Ержан Курманов.

После оглашения приговора родные осужденных устроили скандал в зале суда. Они считают, что виновных должно быть больше, наказание должны были получить и остальные школьники, которые также участвовали в инциденте. Родители осужденных намерены обжаловать приговор.

Напомним, 11 апреля этого года в актюбинской специализированной школе-интернате-колледже имени Есет батыра случилась трагедия. Ученик восьмого класса Бексултан Абубакир потерял сознание, а впоследствии скончался в машине скорой помощи.

Родители подростка были уверены, что сына убили. Они ранее заявили, что в спортшколе царила "дедовщина". Как отмечалось ранее, полиция завела три уголовных дела.

Также к ответственности ранеее привлекли сотрудников спортшколы: строгие выговоры были объявлены руководителю управления, директору школы, завучу по воспитательной работе.