Труп женщины нашли в сумке на окраине Алматы: стали известны подробности

Как пишет 6 декабря телеканал "КТК", тело было завернуто в одежду, обмотано скотчем и помещено в сумку, которую неизвестный оставил во дворе многоквартирного дома. Жуткую находку обнаружили местные жители.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий для установления всех обстоятельств преступления и поиска подозреваемого", — сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

Жители района рассказали, что убитая — 39-летняя женщина по имени Гаухар, проживавшая неподалеку. В полиции информацию о личности погибшей не подтверждают. Очевидцы также сообщают, что тело находилось в сумке несколько дней.

Для расследования дела создана следственно-оперативная группа. Преступнику, в случае задержания, грозит лишение свободы сроком от восьми до 15 лет.

5 декабря сообщалось, что тело женщины обнаружили в одном из районов Алматы.