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07.12.2024, 08:50

Дети на окраине Шымкента учат уроки под уличными фонарями

Новости Казахстана 0 388

Жители домов, расположенных вдоль железнодорожной линии на окраине Шымкента, устали жаловаться на нормальное электроснабжение - напряжение в домах настолько слабое, что школьникам даже приходится читать учебники на улице при свете фонарей, передает Tengrinews.kz со ссылкой на КТК.

Кадр видео
Кадр видео

Старый трансформатор не справляется. Стоит включить в розетку любой прибор - лампочки сразу тускнеют. Люди тратят огромные деньги на ремонт бытовой техники, которая сгорает от скачков напряжения.

"Вот телевизор у меня почти новый - сгорел. Хорошо хоть не очень дорогой, но сгорел. Нам, пенсионерам, тяжело покупать дорогие. Микроволновка тоже ни фига не работает. Надеюсь, деньги появятся - на ремонт отвезу. Машинка - тоже на ремонт приготовили. Холодильник - вот он стоит. Большой, хороший, красивый холодильник, а ни **** не работает", - пожаловалась Флюра Уразаева.

 

"Постоянно у нас света нет. Мы в XXI веке живем, в Шымкенте, нас мегаполисом называют, а школьники уроки сделать не могут. Зимой по 12-13 тысяч приходят счета за свет, которого почти и нет. Нам, простым людям, власти никак не помогают. Куда только ни писали, никто даже не приходил", - говорит Анаркуль Алтынбек.

 

Власти подтверждают, что с ситуацией знакомы много лет. Более того, документы для замены электросетей подготовили еще в прошлом году. По проекту планируют заменить три километра проводов и трансформатор.

"Здесь будет заменено около 120 опор. Из 3000 500 метров проводов пойдут под землей. По проекту так решили, потому что здесь находится железная дорога и не получится поставить опоры", - сообщил руководитель отдела управления энергетики Шымкента Шокан Айдарбеков.

 Дело осталось за малым. Выделение денег должна одобрить бюджетная комиссия. Если в казне найдется 70 миллионов тенге, то весной следующего года около 200 абонентов, живущих за железной дорогой, смогут забыть эти темные времена.

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