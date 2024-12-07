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07.12.2024, 09:18

Можно ли употреблять алкоголь на борту: правила казахстанских авиакомпаний

Новости Казахстана 0 382

Можно ли на борту пить алкоголь? Ответ на этот вопрос Tengri Travel узнал у казахстанских авиакомпаний.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Данный материал не рекомендуется для чтения лицам младше 21 года

SCAT

В пресс-службе сообщили, что на бортах авиакомпании пассажирам предоставляют напитки в зависимости от продолжительности перелета.

"На всех международных рейсах авиакомпании пассажирам предоставляют полноценное меню, включая горячие блюда на выбор. А также разнообразный ассортимент прохладительных и горячих напитков. Кроме того, на всех рейсах авиакомпании пассажиры имеют возможность приобрести снеки, напитки, алкоголь и горячие блюда по платному меню, доступному в бортовых журналах компании. На бортах авиакомпании SCAT категорически запрещается курение, а также употребление алкоголя, принесенного с собой, согласно международным нормам безопасности", - рассказали в пресс-службе.

FlyArystan

Пресс-служба сообщила, что компания "регулирует употребление алкоголя на борту в строгом соответствии с правилами безопасности и заботой о здоровье и комфорте пассажиров".

"На борту пассажирам разрешено употреблять исключительно алкогольные напитки, приобретенные непосредственно на борту самолета во время облуживания пассажиров бортпроводниками. Употребление спиртных напитков, принесенных с собой, включая товары из магазинов беспошлинной торговли, строго запрещено", - говорится в ответе компании.

Уточняется, что бортпроводники авиакомпании контролируют продажу и потребление алкоголя на борту.

"В случае если пассажир демонстрирует признаки опьянения или агрессивного поведения, которое может угрожать безопасности, экипаж имеет право отказать в продаже алкоголя. Также, в зависимости от условий давления и погоды, экипаж может ограничить количество подаваемых напитков", - отметили в пресс-службе.

Компания также призвала пассажиров "с уважением относиться к установленным правилам и следовать рекомендациям экипажа".

Qazaq Air

В пресс-службе компании сообщили, что алкогольные напитки можно будет заказать на борту самолета по меню и оплатить продукцию безналичным расчетом.

"Стоить отметить, что употреблять алкогольные напитки, включая купленные в магазинах беспошлинной торговли, на борту самолетов компании запрещено", - отмечается в сообщении.

Air Astana

В пресс-службе компании также ответили на вопрос, можно ли употреблять алкоголь в ходе полета на самолете.

"На борту пассажирам предлагаются различные напитки в зависимости от класса обслуживания. На маршрутах с религиозными и культурными ограничениями алкоголь не предоставляется. Кроме того, сервис с баром во время завтрака предоставляется по запросу. Употребление принесенного с собой алкоголя на борту строго запрещено в соответствии с международными стандартами безопасности", - сообщили в компании.

К слову, мы не рекомендуем пить алкоголь на борту самолета. Тому есть несколько весомых причин:

  • ускоренное опьянение. На высоте около 10 тысяч метров давление в салоне самолета ниже, чем на уровне моря, а уровень кислорода в воздухе снижен. Это приводит к тому, что алкоголь быстрее проникает в кровь, усиливая его действие. Даже небольшая доза алкоголя может вызвать сильное опьянение, сопровождающееся ухудшением координации и восприятия;
  • обезвоживание. Полет в самолете сам по себе способствует обезвоживанию из-за сухого воздуха в салоне. Алкоголь дополнительно усиливает этот эффект, так как он обладает мочегонным действием. Это может привести к головной боли, усталости и ухудшению самочувствия после полета;
  • ухудшение симптомов усталости. Алкоголь подавляет нервную систему, что усиливает сонливость и чувство усталости. В сочетании с джетлагом (синдромом смены часовых поясов) это может значительно ухудшить общее состояние после длительного перелета;
  • ухудшение когнитивных функций. На высоте мозг получает меньше кислорода, что уже может негативно сказаться на внимании и реакции. Алкоголь усиливает этот эффект, снижая способность к адекватной оценке ситуации и увеличивая риск паники или конфликтов на борту.
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