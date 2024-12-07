Казахстанцев стало на 200 тысяч больше: где живут и почему уезжают?

Казахстанцев в 2024 году стало на 210 тысяч человек больше. Но, как всегда, за цифрами скрываются разные судьбы и региональные особенности. Где население растет, а где уменьшается? Разбиралась редакция «Голоса народа».
Бюро национальной статистики опубликовало данные по численности населения на 1 ноября 2024 года. В Казахстане наблюдается неравномерный рост населения, который в основном зависит от двух факторов: естественного прироста и миграции. В крупных городах и экономически развитых регионах рост населения в значительной степени обусловлен миграцией. Например, Астана и Алматы привлекают жителей как из других регионов страны, так и из-за рубежа, благодаря экономическим возможностям, развивающейся инфраструктуре и высоким стандартам жизни. Эти города демонстрируют наибольшие показатели миграционного притока, что значительно превышает естественный прирост.
Самый заметный прирост зафиксирован в крупных городах:
В свою очередь, есть регионы с депопуляцией, такие как Северо-Казахстанская, Костанайская и Жетысуская области, где наблюдается как низкий естественный прирост, так и значительные миграционные потери:
В то же время южные регионы, такие как Туркестанская область и Шымкент, показывают рост благодаря высокому естественному приросту, обусловленному высокими уровнями рождаемости, что компенсирует миграционные потери:
Исследование Института экономических исследований (ERI) показывает, что Казахстан пока не переживает кризиса рождаемости, как многие развитые страны. В РК всё ещё высокий уровень естественного прироста, и прогнозы о его снижении преждевременны.
«В настоящее время Казахстан относится к странам с высокой нагрузкой детьми. По состоянию на начало 2024 года в стране на 100 человек трудоспособного приходится 47,2 детей и 14,3 чел. пожилого возраста», — говорится в исследовании.
Таким образом, в отличие от развитых стран, где старение населения и миграция играют большую роль, Казахстан продолжает расти благодаря высокому уровню рождаемости: естественный прирост составил 198 тысяч человек, в то время как миграция принесла лишь 11,5 тысяч человек.
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