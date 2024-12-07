Автокредиты смогут получить казахстанцы даже с долгами

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В данное время при попытке взять кредит банки обязаны рассчитать коэффициент долговой нагрузки, и гражданам, которые находятся в долгах, заём не одобрят. Но Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка предлагает сделать смягчение для казахстанцев, желающих купить машины через банк, а заодно и автосборщиков поддержать.

Поправки, разработанные финрегулятором, предусматривают временное, на 2025 и 2026 годы, приостановление требования по соблюдению коэффициента долговой нагрузки по займам в случае приобретения:

нового автомобиля, обеспеченного залогом данного транспортного средства;

автомобиля, бывшего в эксплуатации и обеспеченного залогом данного транспортного средства, с первоначальным взносом свыше 50 % от стоимости;

бывшего в употреблении автомобиля в возрасте до трёх лет, обеспеченного залогом данного автотранспортного средства, с первоначальным взносом от 30 до 50 %.

В пояснениях к проекту документа его авторы заявляют, что разрешить покупать машины в кредит даже хроническим должникам предлагается, цитируем: «В целях поддержки и стимулирования развития отечественной автомобильной промышленности, а также продажи автомобилей, реализуемых в рамках условий льготного автокредитования (Поручение Администрации президента от 25.04.2024 года № 12-18/2041). Займы, обеспеченные залогом автотранспортного средства, менее подвержены риску вероятности дефолта и невозможности возврата автокредита/микрокредита, поскольку просроченная задолженность погашается путём реализации залогового автотранспортного средства. Кроме этого, автотранспортное средство попадает под страховое покрытие КАСКО».