Большая группа лиц перекрыла для молитвы проезжую часть в Алматы

Кадр из видео

«А полиция крупнейшего города страны – Алматы – работает вообще? Если работает, то в чьих интересах она работает и чьи интересы она обслуживает?» - поинтересовался читатель, приславший в редакцию ссылку на видео из Instagram.

КазТАГ направил запросы на имя генерального прокурора Берика Асылова и министера внутренних дел Ержана Саденова.

Текст запросов редакция приводит ниже полностью:

«В интернете распространяется видео (ссылка - https://www.instagram.com/reel/DDO34tlIaGZ/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA== ) на котором группа людей рядом с мечетью в районе «Зеленого базара» в Алматы молится прямо на проезжей части, перекрыв тем самым проезд, за спинами молящихся видна карета скорой медицинской помощи. На видео слышны полицейские сирены и в кадре присутствует полицейский, но каких-либо действий для того, чтобы молящиеся освободили проезжую часть, полицейские на ролике не предпринимают. Причем, это не первый подобный случай в Алматы. Вместе с тем, в интернете распространяется аудиозапись (https://t.me/egovpress/7885 ), о которой ранее заявил депутат мажилиса Азат Перуашев, из которой можно сделать вывод, что полицейским дано поручение по выполнению некоего плана привлечения граждан Казахстана к административной ответственности. Очевидно, что ситуация, когда молящиеся перекрывают дорогу для коллективной молитвы, может спровоцировать законопослушных участников дорожного движения на нарушения. Отметим, при этом, что еще в июле 2023 года издание «Вечерний Алматы» приводило мнение заместителя главного имама Алматы Тимура Алиева, который заявил, что «любая дорога является крайне нежелательной для совершения молитвы, потому что там ходят люди, либо скот, а в наше время ездят автомобили». Добавим, что президент Касым-Жомарт Токаев ранее публично заявлял, что Казахстан – это светское государство, а также регулярно утверждает о необходимости соблюдения принципа закона и порядка.

Учитывая это, а также тот факт, что Казахстан по Конституции является светским государством, просим ответить на следующий вопрос:

Могут ли граждане Казахстана считать, что Казахстан больше не является светским государством, в нем отныне действуют новые правила, согласно которым разрешается молиться прямо на проезжей части при негласной поддержке полиции, в ущерб другим участникам дорожного движения, провоцируя их на нарушения, а также в ущерб движению транспортных средств экстренных служб, как, например, карет скорой медицинской помощи и пожарных автомобилей?»

От редакции – когда материал готовился к выпуску, комментарий касательно произошедшего прислала пресс-служба департамента полиции (ДП) Алматы.

«Данное действо имело место накануне в Медеуском районе. Для координации дорожной безопасности по сигналу граждан на место прибыли сотрудники полиции, которые провели праворазьяснительную беседу и призвали мужчин к неукоснительному соблюдению ПДД. Вместе с тем, в полиции города Алматы, напомнив о принципе «Закон и Порядок», отметили, что любые противоправные действия влекут за собой ответственность», - заявили полицейские Алматы.