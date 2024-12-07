Россия начинает передел нефтяной ренты Казахстана: первый шаг

В России начинается большая борьба за передел нефтяной ренты. Спусковым крючком стало повышение налога на прибыль ПАО "Транснефть" в обмен на индексацию тарифов. Сейчас обсуждается дополнительное увеличение тарифов на 8,7%. Одной из первых на это отреагировала крупнейшая нефтедобывающая компания России – "Роснефть". В компании рекомендовали оставить прежнюю формулу индексации тарифов трубопроводной нацкомпании ("инфляция минус 0,1%"). В противном случае, "представляется целесообразным рассмотреть вопрос" о передаче трубопроводной системы России нефтяным компаниям, заявили в компании в пятницу, 6 декабря, передает inbusiness.kz

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Казахстан, который в последние годы наращивает транзит через Россию, также прямо вовлечен в тарифные баталии в соседней стране. В минэнерго Казахстана заявили inbusiness.kz, что пока не получали какого-либо уведомления о том, что тарифы на перекачку нефти по системе российского оператора трубопроводов "Транснефти" вырастут в ближайшее время. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос редакции посредством электронной платформы e-otinish.

"Министерство энергетики Республики Казахстан отмечает, что вопросы, связанные с изменением налогового законодательства Российской Федерации и тарифной политикой российских компаний, находятся в компетенции российской стороны. Что касается возможного пересмотра тарифов на транспортировку нефти через систему "Транснефти" и "Каспийский трубопроводный консорциум", данные решения принимаются в рамках законодательства и внутренних процедур Российской Федерации и самих компаний. Казахстанская сторона пока не получала официальных уведомлений о таких изменениях. Министерство продолжит отслеживать ситуацию и при необходимости будет взаимодействовать с российскими партнерами для обеспечения интересов казахстанских экспортеров нефти", - указывается в электронном сообщении отраслевого госоргана.

Напомним детали. В ноябре стало известно, что "Транснефть" поддерживает повышение налога на свою прибыль на 40% с 2025 года на 6 лет по 2030 год в обмен на тарифную индексацию, отметив существенное отставание ставок от инфляции.

"В качестве поддерживающей меры стоит отметить индексацию тарифов на услуги ПАО "Транснефть". Сейчас ставки по тарифам устанавливает ФАС России исходя от уровня прогнозируемого индекса потребительских цен. Однако, в соответствии с этим правилом, за период с 2020 по 2024 год отставание темпов роста тарифов от фактической инфляции составило 46,7%, что также уже привело к значительным потерям в выручке ПАО "Транснефть". Компания полагает справедливым установление индексации тарифов до 2030 года с учетом предложений Минфина по повышению налога на ПАО "Транснефть" и складывающейся геополитической и экономический обстановки. Это необходимо для обеспечения стабильной и надежной работы трубопроводной системы ПАО "Транснефть" и российской экономики в целом", - говорилось в сообщении компании, опубликованном в конце ноября.

По данным РБК, в прошлом месяце монополия обратилась к российскому вице-премьеру Александру Новаку с инициативой в следующем году дополнительно проиндексировать тариф на транспортировку нефти на 8,7%. Сейчас ежегодная индексация тарифов на транспортировку нефти по системе "Транснефти" осуществляется по принципу "инфляция минус 0,1%", исходя из прогнозируемого темпа роста цен на товары и услуги. Такой механизм был зафиксирован на десять лет в 2020 году.

Вице-премьер России прокомментировал предложение "Транснефти" увеличить тариф на транспортировку нефти. По его словам, сейчас в министерствах и ведомствах прорабатывается этот вопрос, в том числе экономическая обоснованность такого предложения. Крупнейшая российская нефтяная компания "Роснефть" предложила оставить индексацию тарифа "Транснефти" на инфляцию.

Как известно, определенные объемы казахстанской нефти, поставляемые на экспорт, транспортируются по системе "Транснефти", проходящей по российской территории. Ожидалось, что в направлении Атырау-Самара в этом году будет поставлено 8,6 млн тонн. В случае индексации тарифа "Транснефти" больше, чем обычно, в следующем году транспортировка казахстанской нефти на экспорт транзитом по российским трубопроводам подорожает сильнее.

Недавно сообщалось, что "КазТрансОйл" повысит свои экспортные тарифы на 1 150 тенге до 11 300 тенге за 1 тонну на 1 000 км (без НДС) с 2025 года.

"Данный вопрос находится вне компетенции АО "КазТрансОйл", компания не располагает указанными сведениями", - сообщили в пресс-службе казахстанского оператора нефтепроводов через платформу е-otinish в ответ на вопрос о том, как увеличение налогообложения "Транснефти" может отразиться на казахстанских грузоотправителях нефти в российском направлении.

В доверительном управлении "Транснефти" находится 24% акций Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), принадлежащие РФ. Недавно "Интерфакс" сообщил, что "органы управления КТК обсудили предложения "Транснефти", "направленные на повышение финансовой отдачи проекта".