Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало заявление

Операторы связи не изменят действующие тарифы до конца года,передает корреспондент Tengrinews.kz .

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Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

"Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг.

В ведомстве заверили, что операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.