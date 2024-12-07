Цены на сотовую связь в Казахстане: министерство сделало заявление

Операторы связи не изменят действующие тарифы до конца года,передает корреспондент Tengrinews.kz.
Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
"Министерство цифрового развития Республики Казахстан сообщает, что в результате обсуждения с операторами связи договорились о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что инициатива Министерства направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг.
В ведомстве заверили, что операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.
"Связь — это основа повседневной жизни, работы и обучения. Сохранение стабильных тарифов на услуги связи демонстрирует нашу приверженность интересам граждан и поддержку социально значимых инициатив", — подчеркнули в Министерстве.
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